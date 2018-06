UnoMattina Estate | Massimiliano Ossini e Valentina Bisti al timone da lunedì 4 giugno

Massimiliano Ossini a Blogo : "Non sono un giornalista - ma sono pronto per UnoMattina estate" : "Con la crisi del governo ho provato un po' di timore, ma adesso non vedo l'ora che inizi il programma. C'ho proprio voglia!". Massimiliano Ossini, impegnato per tutta la stagione tra Mezzogiorno in famiglia e Linea Bianca, è pronto per il debutto a Unomattina estate, al via da lunedì prossimo su Rai1. Al suo fianco Valentina Bisti, che già lo scorso anno condusse la versione estiva dello storico contenitore mattutino di Rai1 con Tiberio ...