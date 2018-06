Uno Mattina | ultimi giorni | ecco chi prenderà il posto di Franco Di Mare questa estate

Unomattina : Benedetta Rinaldi ringrazia Franco Di Mare : Benedetta Rinaldi grata a Franco Di Mare per Unomattina Oggi è andata in onda l’ultima puntata di Unomattina, il rotocalco di Raiuno che fa compagnia ai telespettatori dal lontano 1986. Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare passano il testimone a Valentina Bisti e Massimiliano Ossini che da lunedì 4 giugno condurranno Unomattina Estate. Bendetta Rinaldi, che ha condotto per tre edizioni la versione estiva del programma e l’anno scorso ...

Massimiliano Ossini è il nuovo volto di “Uno Mattina estate” : Nessuna pausa estiva per l’amato Massimiliano Ossini. Dopo i successi dell’anno televisivo giunto quasi al termine, diviso tra “Linea Bianca” su Rai1 e “Mezzogiorno in famiglia” su Rai2, la Rai sembra premiare le fatiche del giovane conduttore affidandogli la conduzione di “Uno Mattina estate” il prestigioso contenitore mattutino di attualità in onda dalle ore 6.45 su Rai1 e realizzato in collaborazione con il Tg1. La notizia è stata ...

Torna «Unomattina Estate» con Massimiliano Ossini accanto a Valentina Bisti - : Alcuni di questi problemi li affronterete quindi nel vostro programma? «Sì, con Valentina parleremo naturalmente di cronaca e di attualità. Non dimentichiamo, però, che siamo in estate e questo ci ...

Massimiliano Ossini a Blogo : "Non sono un giornalista - ma sono pronto per Unomattina estate" : "Con la crisi del governo ho provato un po' di timore, ma adesso non vedo l'ora che inizi il programma. C'ho proprio voglia!". Massimiliano Ossini, impegnato per tutta la stagione tra Mezzogiorno in famiglia e Linea Bianca, è pronto per il debutto a Unomattina estate, al via da lunedì prossimo su Rai1. Al suo fianco Valentina Bisti, che già lo scorso anno condusse la versione estiva dello storico contenitore mattutino di Rai1 con Tiberio ...

Franco Di Mare sostituito a Uno Mattina Estate. Lui si dedica alla fidanzata : Franco Di Mare viene sostituito a Uno Mattina Estate e finalmente trova il tempo per dedicarsi alla nuova fidanzata. Il giornalista infatti si prepara a lasciare gli schermi della tv insieme a Benedetta Rinaldi, presto verrà sostituito dalla coppia formata da Valentina Bisti e Massimiliano Ossini, che condurrà la versione estiva dello show di Rai 1, dal lunedì al venerdì, dalle 6:45. Lontano dalla televisione, il conduttore 62enne potrà ...

Rai - a Unomattina si cambia : la nuova coppia. Dopo Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi ecco a chi tocca : Anche la Rai cerca di fare del suo meglio per preparare la stagione estiva. Senza i Mondiali di calcio, il lavoro è sicuramente più serrato. Il primo colpo dell’azienda è quello di dare il via da lunedì 4 giugno a “Uno Mattina Estate”. Su questo fronte la scelta è stata molto strategica, andando a scegliere una coppia giovane e, sperano in viale Mazzini, anche vincente. Da quest’anno, infatti, il programma avrà al ...

Massimiliano Ossini e la grande ascesa in tv : nuovo volto di Uno Mattina : Massimiliano Ossini e il dramma della moglie Laura - LEGGI Foto: Rai Gf 15: Barbara D'Urso risponde al caso droga - SCOPRI Cronaca, attualità, politica e costume, cultura e sociale con rubriche ...

”Ma è lei?”. Ricordate Livia Azzariti? Cosa fa (e com’è) oggi il volto di ‘Uno Mattina’ : la nuova vita della conduttrice e medico : Livia Azzariti è stata una delle conduttrici più amate dal pubblico televisivo italiana. Romana, classe 1954, laureata in Medicina, nel 1985 ha iniziato a collaborare con la redazione Rai grazie a Luciano Rispoli per i programmi medici, curando poi la trasmissione ”Colloqui sulla prevenzione”. Ma è nel 1987 che arriva il successo: la Azzaritti viene chiamata a sostituire Elisabetta Gardini ad Unomattina. Accanto a Piero ...

Uno Mattina Estate torna su Rai 1 : ecco quando : torna Uno Mattina Estate su Rai 1 con una coppia inedita: scopriamo chi saranno i conduttori e la data di partenza del morning show della Rai Con l’arrivo dell’Estate, Rai 1 ha in serbo una serie di novità per il palinsesto televisivo. Una delle conferma è sicuramente Uno Mattina Estate, il morning show di rete confermato anche quest’anno con un’edizione rinnovata al 50%. Scopriamo quali sono le novità. UnoMattina Estate ...

Uno Mattina Estate 2018 dal 4 giugno con Massimiliano Ossini e Valentina Bisti : Massimiliano Ossini Sarà un’inedita coppia a dare il via al palinsesto estivo di Rai1. Da lunedì 4 giugno torna Uno Mattina Estate, consueta appendice nei mesi caldi del popolare morning show della prima rete della tv pubblica. La conduzione sarà al 50% rinnovata. La conferma è quella della giornalista Valentina Bisti, che nella scorsa stagione aveva affiancato alla guida del programma Tiberio Timperi. Quest’ultimo non ci sarà; per ...

Per Di Mare.Rinaldi conferma a Unomattina e nel fine settimana arriva Giorgino (Anteprima Blogo) : Anche la stagione odierna del contenitore feriale del mattino di Rai1 è andata a gonfie vele. Unomattina ha ottenuto grandi ascolti e la coppia alla guida del programma formata da Franco Di Mare e Bendetta Rinaldi si è dimostrata la coppia giusta per guidare questo programma.E' arrivata dunque in queste ore, secondo quanto apprende TvBlog, la conferma di Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi anche per la prossima stagione di Unomattina. Per quel ...

Retroscena Blogo : Unomattina in famiglia e il rebus del sostituto di Tiberio Timperi : Movimenti in casa Rai in vista della prossima stagione, al via a settembre. Se sembra ormai certo che Tiberio Timperi approderà a La vita in diretta per sostituire Marco Liorni e affiancare Francesca Fialdini, qualche dubbio in più resta sul nuovo conduttore di Unomattina in famiglia, in onda il sabato e la domenica su Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, a prendere il posto di Tiberio Timperi, da anni volto del contenitore mattutino del ...