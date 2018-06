Università | prof in sciopero e caos esami | ' Basta promesse'

ilmattino

: Università, il 1° giugno lo sciopero dei prof. Gli studenti: non danneggiateci - Corriere : Università, il 1° giugno lo sciopero dei prof. Gli studenti: non danneggiateci - SalvatoreMerlo : Ragazzi. L’umorista Travaglio oggi pur di slurpare il suo Di Maio arriva a dire che il prof. Conte non ha mai scrit… - GabriGiammanco : Mi spiace per il prof Conte ma chi millanta corsi e frequentazioni d prestigiose università internazionali mi fa ta… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Il Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria scende di nuovo in campo. Da oggi i 7mila firmatari in tutta Italia iniziano un nuovodegli, motivati anche dall'impasse del ...