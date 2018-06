UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 4 e martedì 5 giugno 2018

tvsoap

(Di venerdì 1 giugno 2018)460 di Unadi4 e: Felipe viene cacciato da casa dalla suocera Consuelo e così va a stare dai Palacios. Consuelo lo accusa di dispiacersi non per la perdita di Celia, ma solo per il fatto di non avere più la sua posizione sociale. Liberto e Rosina salutano Susana e poi partono insieme per un viaggio che durerà qualche giorno. Elvira tenta di riavvicinarsi al padre Arturo, che però resta freddo e inamovibile. Ursula continua a esercitare il suo pressing su Cayetana perché quest’ultima si liberi di Fabiana. Fernando e Teresa affrontano i manifestanti e denunciano l’aggressione, in seguito Fernando dice a Mauro che Teresa la ama ancora e che, se tali sentimenti sono corrisposti, lui si metterà da parte per permetterle di essere felice. Servante inaugura la sua nuova invenzione, ma l’uomo finisce per rimanere ...