Una serata dedicata alla sicurezza stradale tra musica e divertimento

Michelle Hunziker alla conduzione di Una prima serata su Lucio Dalla? : Hunziker pronta alla conduzione dell’evento dedicato a Lucio Dalla È la protagonista indiscussa del piccolo schermo del 2018. Michelle Hunziker raccoglie infatti una stagione piena di gioie iniziata con l’ormai tradizionale appuntamento dietro il bancone di Striscia La Notizia, prima con Ezio Greggio e poi con Gerry Scotti. Successivamente per la presentatrice svizzera si sono spalancate nuovamente le porte del Teatro Ariston per la conduzione ...

Dance for fun - sabato 2 giugno Una serata dedicata a Celestina : ... " La passione, i sacrifici e la continua ricerca della chiave per crescere e superare i propri limiti personali rendono la danza uno sport unico e da cui si viene immediatamente rapiti ", conclude ...

'Una serata in Blue' - cinque speciali per celebrare il Man City. Henry ed Estiarte raccontano Guardiola : Alle 22.30, grazie a " The Goal of the Season ", sarà invece possibile rivedere tutti i gol della Premier, uno dei più spettacolari campionati di calcio al mondo. A chiudere "Una serata in Blue", ...

Una notte da leoni 2 : cast - trama e curiosità della serata alcolica in replica a Bangkok : Smaltita la sbornia di settimana scorsa lunedì 21 maggio si torna ai bagordi con Una notte da leoni 2, in onda alle 21.30 su Italia Uno: il film del 2011, diretto sempre da Todd Phillips è il seguito dell’esilarante Una notte da leoni. Una notte da leoni 2: il trailer Una notte da leoni 2: la trama Sono passati due anni dalla folle notte di Las Vegas. Adesso è Stu che sta per sposarsi e, per l’occasione, ha deciso di invitare Doug e ...

Genzano - Una serata Rock per il Bambin Gesù : Sabato sera di grande musica, spettacolo e beneficenza al PalaCesaroni di Genzano, per la decima edizione di 'Rock per un Bambino', l'evento organizzato dal cantautore Luca Guadagnini e sua moglie ...

Notte europea dei Musei - "Io - tu e le Muse". Una lunga serata di suoni e di arte : Una proposta di grande fascinazione che certamente coinvolgerà sia i bambini che il mondo degli adulti. La Galleria Nazionale di Cosenza ha, altresì, aderito all'invito di ICOM , International ...

Palermo : al Buccheri La Ferla Una serata di teatro con i pazienti usciti dal coma (2) : (AdnKronos) - "Il teatro per i pazienti con gravi disabilità a causa di cerebrolesioni acquisite che hanno avuto un periodo di coma più o meno prolungato si è già rivelato uno strumento importante di riabilitazione contribuendo al recupero e alla progressiva crescita delle abilità motorie, cognitive

Palermo : al Buccheri La Ferla Una serata di teatro con i pazienti usciti dal coma : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Sarà uno spettacolo d'eccezione quello che andrà in scena domani sera, venerdì 18 maggio, all'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo. Dieci pazienti che hanno vissuto l’esperienza del coma e affetti da gravi cerebrolesioni acquisite porteranno in scena

Antonella Clerici e Carlo Conti ricorderanno Fabrizio Frizzi in Una prima serata su Rai 1 : Antonella Clerici e Carlo Conti ricorderanno insieme su Rai 1 il caro amico Frizzi in una prima serata. I due presentatori condurranno assieme infatti La partita del Cuore sulla rete ammiraglia della Rai che andrà in onda in diretta il prossimo 30 maggio. Carlo Conti ed Antonella Clerici conduttori de La partita del cuore su Rai 1 Segnate in agenda questa data: mercoledì 30 maggio in prime time, appuntamento imperdibile su Rai 1. In diretta ...

Milano - lite in strada dopo Una serata a base di alcol e coca : ucciso un giovane di 21 anni : Un giovane, William Lorini , di 21 anni, è stato ucciso la scorsa notte, in base a una prima ricostruzione della polizia, da un amico, Marco Villa , di 27, per una lite scoppiata in strada a Milano, ...