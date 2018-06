Una fascia da capitano per tre azzurri | Nizza fa il tifo per Balotelli 

La Fiorita - Una freccia sulla fascia. "Bolt vieni con noi in Champions" : San Marino, 1 giugno 2018 - «Caro Usain Bolt, vorremmo averti con noi per giocare la Champions League! Perché no? Vogliamo scrivere la storia». Un tweet nato per gioco, ma che in poche ore ha fatto il ...

C’è Una mosca sulla pizza : esperto di arti marziali sfascia il locale e picchia due agenti : Una mosca finita nella sua pizza ha fatto imbestialire a tal punto un uomo da fargli sfasciare il locale e picchiare due agenti intervenuti sul posto per cercare di riportare la calma. È successo a Parma: il cliente, ex ufficiale dell’esercito moldavo, ha rimediato una condanna a un anno e dieci mesi da scontare in carcere.Continua a leggere

C'è Una mosca nella pizza : campione di arti marziali sfascia la pizzeria e picchia i poliziotti : Una mosca è atterrata sul suo piatto, sulla sua pizza margherita. Apriti cielo. Ha lanciato la pizza con il piatto contro la vetrina del locale, poi se l'è presa con gli arredi della pizzeria, con i proprietari ed infine con due...