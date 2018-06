Un nuovo standard USB per schermi Braille sviluppato grazie a Microsoft e Apple

HTTPS : da settembre nuovo standard di Google Chrome : Chrome introdurrà come standard il protocollo HTTPS, in pratica da settembre, con la versione 69 del browser di Google, non si vedrà più la scritta di colore verde “sicuro”, mentre saranno segnalati come non sicuri tutti gli i siti con protocollo HTTP. È da un paio d’anni che Google sta spingendo i siti Web a passare alla crittografia HTTPS non solo per quelli che utilizzano dati sensibili (ad esempio gli e-commerce che ...