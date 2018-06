Un imprenditore del Quattrocento contro la decrescita dei pentastellati

Muore nel sonno il noto imprenditore Andrea Marinelli - "re delle cucine low cost" : L'imprenditore Andrea Marinelli si è spento nel sonno a 45 anni nella sua casa sul lungomare di Pesaro. Morto Andrea Marinelli Era considerato "il signore dei mobili"...

Autostrade - “Tutor spenti dopo sentenza che ha dato ragione a un imprenditore sulla paternità del brevetto” : I Tutor verranno spenti, tutti. In pochissimo tempo. dopo la sentenza dello scorso 10 aprile con cui i giudici della Corte d’Appello di Roma hanno dato torto ad Autostrade per l’Italia e ragione a Craft, l’azienda che ne rivendica i diritti sul brevetto, il funzionamento dei ‘varchi’ sulla rete autostradale è in via di sospensione in attesa della definizione del contenzioso. La notizia è stata anticipata da Il Sole 24Ore. Una ...

'Dammi 150mila euro o dico tutto a tua moglie' - il ricatto all'imprenditore dell'amante quarantenne : Si pagava la bella vita con i soldi di un facoltoso imprenditore . Arrestata dai carabinieri per estorsione una avvenente 42enne trevigiana, Sara Andretta, che ha tentato di estorcere 150.000 euro ad ...

Il primo flop del governo : l'imprenditore sfrattato : L'Italia è l'unico Paese al mondo che non paga i suoi debiti'. In questo caso più di 4 milioni di euro dovuti da enti siciliani che, beffa nella beffa, sono di diritto privato e dunque fuori dal ...

L’imprenditore fallito «per colpa dello Stato» - sfrattato Lacrime dopo ore tensione : Concluso alle 17 lo sgombero della villa dell’uomo che vanta un credito di 4 milioni dalla pubblica amministrazione. La solidarietà di Di Maio e Salvini. Faraone (Pd): «L’ente debitore è il comune di Ragusa, amministrato dai grillini»

Sfrattato da casa Sergio Bramini - l'imprenditore "fallito per colpa dello Stato" : Ha resistito fino all'ultimo Sergio Bramini, l'imprenditore monzese fallito che rivendica un credito di 4 milioni dallo Stato per lavori mai pagati e che per tentare di salvare l'attività e i dipendenti aveva...

L’imprenditore sotto sfratto «per colpa dello Stato» Arrivano gli ufficiali giudiziari Tensione davanti alla casa : In corso le operazioni di sgombero dell’uomo che vanta un credito di 4 milioni dalla pubblica amministrazione. Il leader leghista interrompe il consiglio federale in via Bellerio. Faraone (Pd): «L’ente debitore è il comune di Ragusa, amministrato dai grillini»

No allo sfratto : leghisti e grillini a casa dell'imprenditore fallito per i crediti non pagati dallo Stato . Salvini : "Faremo Legge Bramini" : "Devono mettermi le manette": così ha detto l'imprenditore Sergio Bramini in diretta Facebook dal profilo del deputato leghista Andrea Crippa, nel giorno dello sgombero esecutivo dalla sua villa. La diretta è stata condivisa anche dal segretario del Carroccio Matteo Salvini che questa mattina ha incontrato l'industriale fallito nonostante vanti 4 milioni di euro di crediti dallo Stato."fallito per colpa dello Stato che non gli paga ...

imprenditore fallito a Monza - forze dell'ordine a casa sua per lo sfratto : Gli ufficiali giudiziari hanno comunicato a Bramini l'avvio della procedura di sgombero, negando il rinvio di 30 giorni chiesto dai suoi avvocati

Di Maio a casa dell’ex imprenditore Bramini : “Mi hanno proposto una consulenza per aiutare chi è schiacciato da debiti” : “Mi hanno proposto un ruolo di consulenza e io penso di accettare perché mi voglio dedicare alla gente”. Lo ha dichiarato Sergio Bramini, l’imprenditore fallito per “colpa dello Stato” la cui casa sta per essere mesta all’asta. La proposta è arrivata direttamente da Luigi Di Maio che giovedì sera si è recato a Monza nella sua abitazione dove il leader del Movimento 5 stelle ha offerto a Sergio un ruolo di consulente del Governo proprio ...

Il capo politico M5s va a Monza a trovare l'imprenditore che fallì per colpa dello Stato : Di Maio ha fatto visita a Sergio Bramini, che nonostante vanti crediti dallo Stato sarà sfrattato domani. 'La priorità è pagare le imprese non i trattati Ue' -

Napoli - il medico del clan voleva uccidere l'imprenditore Marco Iorio : voleva uccidere l'imprenditore napoletano Marco Iorio , nella foto, . È uno dei particolari emersi dall'inchiesta culminata questa mattina negli arresti di due fratelli medici, noti professionisti nel ...

Storia di Giuseppe Luraghi - il papà della Giulietta. imprenditore e socialista : Amava la boxe e ha – metaforicamente – fatto a pugni con parecchi pezzi grossi dell’economia e della politica italiana, da Gianni Agnelli a Ciriaco De Mita, da Carlo Donat Cattin a Enzo Ferrari. L’occasione per ripensare – con tanto rispetto e molta nostalgia – a Giuseppe Luraghi, manager e intellettuale che ha lasciato un segno indelebile nella Storia dell’auto italiana, è la ri-pubblicazione aggiornata e arricchita di nuovi ...

Truffa a SpA - Sequestro beni tra Molise e Abruzzo - nel mirino della Gdf imprenditore umbro. : Chieti - Tre avvisi di garanzia e Sequestro di beni da parte della Guardia di Finanza di Isernia nell'ambito di una vasta indagine sul territorio nazionale coordinata dalla locale Procura della Repubblica. L'inchiesta è su una Truffa che sarebbe stata perpetrata ai danni di soci di una società per azioni. Destinatari degli avvisi di garanzia sono due imprenditori ed un professionista. In esecuzione del provvedimento ...