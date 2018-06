Un governo populista | giustizialista e contradditorio | con due ottimi ministri

Un montiano agli Esteri per Salvini e Di Maio : Moavero Milanesi dal governo tecnico a quello "populista" : Un montiano nel Governo "populista". Più avvezzo ai guanti della diplomazia che ai pugni sbattuti sul tavolo, quella di Enzo Moavero Milanesi è una delle nomine che attirerà più attenzioni sul neonato esecutivo M5S-Lega a guida Giuseppe Conte, dalla gestazione tanto imprevedibile quanto sfibrante. A lui è stata assegnata una delle caselle più importanti per un Governo del "cambiamento" che si propone di ...

"Il governo Conte è pericoloso - di destra e populista" : Il Governo Conte è un “Governo populista e di destra che nasce ha un programma pericoloso per il Paese e le giornate che abbiamo alle spalle purtroppo confermano le nostre preoccupazioni di sempre”. Lo dice il segretario...

Martina : un governo populista pericoloso : 21.15 "Il governo populista e di destra ha un programma pericoloso per il Paese. Confermate le nostre preoccupazioni. La loro azione fin qui è un mix di estremismo, antieuropeismo e iniquità. Noi all'opposizione per costruire l'alternativa forte e popolare di cui il Paese ha bisogno. Lo faremo con tanti che non si rassegnano ai rischi che il governo Salvini-Di Maio porta con sé". Lo ha dichiarato il reggente Pd Martina che ha ringraziato ...

Martina : "governo populista e di destra - è pericoloso" : Preoccupato, anzi preoccupatissimo. Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina definisce "il governo populista e di destra" con "un programma pericoloso per il Paese". "La loro azione sino a qui ...

«Italia - niente governo populista. E l'Europa tira un sospiro di sollievo» : ... «Savona è diventato un fedele oppositore della moneta unica e sta sviluppando una germanofobia sfrenata», tanto da dichiarare che l'euro fosse «una prigione tedesca» per l'economia italiana, una ...

governo : partigiani dem - 'comitati di resistenza' contro deriva populista : Palermo, 26 mag. (AdnKronos) - "La sfida di Salvini e Di Maio alle prerogative del presidente della Repubblica è la prima parte di un film che punta ad eliminare ogni aggancio europeo del nostro Paese, realizzando proprio il sogno di quella parte di opinione pubblica europea che disprezza l’Italia.

governo : partigiani dem - ‘comitati di resistenza’ contro deriva populista : Palermo, 26 mag. (AdnKronos) – “La sfida di Salvini e Di Maio alle prerogative del presidente della Repubblica è la prima parte di un film che punta ad eliminare ogni aggancio europeo del nostro Paese, realizzando proprio il sogno di quella parte di opinione pubblica europea che disprezza l’Italia. Il Pd si riorganizzi con serietà e umiltà, ma con la determinazione che l’opposizione a questo tentativo pretende”. ...

governo : partigiani dem - ‘comitati di resistenza’ contro deriva populista : Palermo, 26 mag. (AdnKronos) – “La sfida di Salvini e Di Maio alle prerogative del presidente della Repubblica è la prima parte di un film che punta ad eliminare ogni aggancio europeo del nostro Paese, realizzando proprio il sogno di quella parte di opinione pubblica europea che disprezza l’Italia. Il Pd si riorganizzi con serietà e umiltà, ma con la determinazione che l’opposizione a questo tentativo pretende”. ...

Scalfari “Lega-M5s al governo insieme? Catastrofe”/ Video “Mattarella doveva fermarli. Renzi? È populista” : Eugenio Scalfari a DiMartedì: "Lega-M5s al Governo insieme? Una catastrofe, Mattarella doveva fermarli". Attacco del giornalista contro il populismo: "anche Renzi lo è"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 17:13:00 GMT)

M5s-Lega - ora è il momento del governo populista : I mercati si innervosiscono. Scalpitano. Non accettano che i popoli votino altrimenti. Altrimenti rispetto ai desiderata dei signori apolidi del mondialismo turbocapitalistico. Le elezioni del 4 marzo non le hanno digerite. Né poco, né punto. Non ha vinto la destra, non ha vinto la sinistra. Contro ogni aspettativa, ha vinto il basso, il servo precarizzato. E ora fanno di tutto, con i loro uomini istituzionali, per scongiurare il rischio di un ...

Il governo populista M5S -Lega non convince i media stranieri : Marta Lorimer, una ricercatrice di studi europei presso la London School of Economics, una delle università di economia più prestigiose del mondo ha scritto: "Non trattenete il respiro per il governo ...

[L'analisi] Il governo populista e la manovra finanziaria più difficile. L'Italia in mutande rischia l'attacco dei speculatori : La crescita dell'economia italiana nel 2018 non sarà dell'1,5 per cento, ma dell'1,4 per cento dice ora Bankitalia. E la decelerazione registrata nel primo trimestre, fa sapere l'Istat, si è ...

governo : Di Maio - populista? Dimostrerà che le cose si possono fare : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Lo chiamano Governo populista, qualcuno parla di minaccia per il mondo, io penso che sarà un Governo che saprà dimostrare, qualora il contratto sarà all’altezza della situazione, che le cose che gli italiani si aspettavano si possono fare”. Lo dice Luigi Di Maio, al termine del confronto con Matteo Salvini.“Io penso che il fatto di chiedere ai nostri iscritti un parere – risponde a ...

"Italia primo governo populista in Europa occidentale" : Washington, 11 mag. , AdnKronos/Washington Post, - Il governo che sta prendendo forma in Italia "combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l'Italia in primo ...