Ultimi rumors prima dell’uscita di iOS 12 | Apple contro la dipendenza da smartphone

(Di venerdì 1 giugno 2018) Il weekend ormai cominciato è quello che ci condurrà per mano alla presentazione ufficiale dell'aggiornamento iOS 12, nell'ottica del tanto atteso evento organizzato daper mostrare al mondo le caratteristiche del suo sistema operativo. Come da tradizione, il colosso di Cupertino sta facendo l'impossibile per non far emergere anticipazioni sulle principali caratteristiche del proprio OS pronto all'esordio sul mercato, anche se la vera e propria distribuzione dovrebbe avvenire più in là nel tempo.Detto questo, credo sia interessante prendere in esame quanto affermato proprio in queste ore da Bloomberg, fonte solitamente attendibile e bene informata sui progetti di. In particolare, tra le diverse novità che ci apprestiamo a toccare con mano con iOS 12 occorrerà fare attenzione a quella che consentirà agli utenti di tenere sotto monitoraggio il tempo trascorso utilizzando ...