La Commissione europea ha "nella capacità e nella volontà del nuovodi impegnarsi costruttivamente con i partner e le istituzioni europee per mantenere il ruolo centrale dell'Italia in Europa". Lo ha detto la portavoce del presidente Juncker. "Il presidente della Commissione Ue è impegnato a lavorare con ilitaliano e affrontare le molte sfide, come l'immigrazione", ha aggiunto.(Di venerdì 1 giugno 2018)