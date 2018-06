Ue | Fiducia nel nuovo governo italiano

Ue : "Piena Fiducia nel governo Conte" : 12.58 La Commissione europea ha "piena fiducia nella capacità e nella volontà del nuovo governo di impegnarsi costruttivamente con i partner e le istituzioni europee per mantenere il ruolo centrale dell'Italia in Europa". Lo ha detto la portavoce del presidente Juncker. "Il presidente della Commissione Ue è impegnato a lavorare con il governo italiano e affrontare le molte sfide, come l'immigrazione", ha aggiunto.

Conte - ritrovare Fiducia nell'Italia : 00.14 "C'è grande entusiasmo e determinazione. Lavoreremo per ridare fiducia all' Italia. Questo è un grande Paese che ha bisogno di ritrovare fiducia". Lo ha detto il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i cronisti mentre si recava a piedi dal Senato alla sua abitazione.

Giocare col fuoco dell’euro può bruciare la Fiducia nel paese : I Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha spiegato, in modo semplice accessibile a tutti, la gravità dei rischi che si corrono mettendo in gioco la credibilità del paese e la fiducia degli investitori. Visto il grande pericolo che milioni di cittadini fronteggiano è bene ribadire quali son

Giocare col fuoco dell'euro può bruciare la Fiducia nel paese : Non comprendere questo punto contribuisce a spingere l'economia del paese verso un sentiero sempre più ripido: a fronte degli accresciuti rischi gli investitori continueranno, come hanno già iniziato ...

Commissione Ue : piena Fiducia nell'Italia e in Mattarella : La Commissione Ue ha "piena fiducia nel processo costituzionale che si sta svolgendo in Italia e nel presidente della Repubblica". Lo ha detto un portavoce della Commissione, aggiungendo: "Non sta ...

Allerta sicurezza nelle sedi istituzionaliSpread al top | Il Pd si astiene su Fiducia : Allerta in vista delle manifestazioni di piazza del 2 giugno, in particolare a Roma. Moody's minaccia di declassare il nostro Paese. Di Maio: lo spread dimostra che il problema non siamo noi

Visco : “La Fiducia nell’Italia è grande - no a scorciatoie sul debito” : Per il governatore della Banca d’Italia «non sarebbe saggio ignorare le compatibilità finanziarie» perché «è a tutti evidente la delicatezza e la straordinarietà del momento che stiamo vivendo». Sono parole pesate quelle di Ignazio Visco, nel corso delle Considerazioni finali, l’annuale incontro in programma a palazzo Koch. L’appuntamento cade nel ...

Visco : “La Fiducia nell’Italia è grande - sulla ripresa globale pesa il rischio debito” : «La fiducia nella forza del nostro paese, al di là di meschine e squilibrate valutazioni, è grande, sul piano economico e su quello civile». Ad affermarlo è il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che, nelle sue “Considerazioni finali” della relazione annuale si riferisce ad alcuni articoli contro l’Italia comparsi in questi giorni sul...

Incarico a Cottarelli : 'Senza Fiducia voto dopo agosto altrimenti nel 2019 dopo legge di Bilancio' : 'Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da ...

Incarico a Cottarelli : «Senza Fiducia voto dopo agosto altrimenti nel 2019 dopo legge di Bilancio» : Carlo Cottarelli ha ricevuto l'Incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ieri è saltato l'esecutivo M5S-Lega dopo il veto del capo...

Incarico a Cottarelli : «Senza Fiducia voto dopo agosto altrimenti nel 2019 dopo legge di Bilancio» : Carlo Cottarelli ha ricevuto l'Incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ieri è saltato l'esecutivo M5S-Lega dopo il veto del capo...

Incarico a Cottarelli : «Senza Fiducia voto dopo agosto - altrimenti nel 2019 dopo legge di Bilancio» : «Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da ...

Cottarelli riceve l'incarico da Mattarella : 'Senza Fiducia elezioni dopo agosto altrimenti voto nel 2019 dopo legge di Bilancio' : 'Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da ...

Cottarelli riceve l'incarico da Mattarella : «Senza Fiducia elezioni dopo agosto altrimenti voto nel 2019 dopo legge di Bilancio» : Carlo Cottarelli ha ricevuto l'incarico di formare un governo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ieri è saltato il governo M5S-Lega dopo il veto di Mattarella...