UE | Coldiretti | tagli alla politica agricola insostenibili

Coldiretti : con la nomina del nuovo Ministro per le Politiche Agricole inizia la battaglia in UE : “Con la nomina di Gian Marco Centinaio a Ministro delle Politiche Agricole proprio nel giorno in cui l’Unione Europea ha presentato la riforma con i tagli alla politica agricola, inizia una dura battaglia per difendere il primato dell’agricoltura italiana in Europa per valore aggiunto, qualità, sicurezza alimentare ed ambientale”. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo che si congratula con il neo Ministro e con ...

Bilancio Ue - Coldiretti : “Insostenibili i tagli all’agricoltura” : A pagare il conto della Brexit non può essere l’agricoltura che è un settore chiave per vincere le nuove sfide che l’Unione deve affrontare, dai cambiamenti climatici all’immigrazione alla sicurezza. E’ quanto afferma la Coldiretti dopo la proposta della Commissione Europea per la politica di coesione nel prossimo Bilancio dell’Ue. Indebolire l’agricoltura, che è l’unico settore realmente integrato dell’Unione, significa minare – ...