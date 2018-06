U&D ultima puntata | il chiarimento di Nilufar | scontro tra Marco e Gemma

Blastingnews

(Di venerdì 1 giugno 2018) Oggi, 1 giugno 2018, andrà in onda l’del talk dei sentimenti guidato dalla storica Maria De Filippi affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nelladel trono over potremmo assistere anche alla confessione della ex tronistaAddati riguardo la relazione segreta avuta con Stefano Guglielmini, suo ex corteggiatore. La vicenda potrebbe finire nelle aule di un tribunale. Pare che Stefano sia stato accusato di star ricattandousando delle foto osé. Inoltre, Giorgio Manetti annuncerà la scelta di abbandonare per sempre 'Uomini e Donne'. Riassunto della pendel 31 maggio 2018Galgani ha avuto un altro diverbio con il cavaliereche ha preso la drastica decisione di troncare la loro frequentazione. La dama torinese ha fatto di tutto per fargli cambiare idea, per fargli capire che Giorgio non si intrometterà mai tra ...