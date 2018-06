Tutto pronto a Nizza | è tempo di Francia-Italia | la diretta della sfida

A Empoli Tutto pronto per il 'Volo del Ciuco'. Anche il 'ciuchino' di cartapesta del Virgilio : Una serata con spettacoli a tema, piatti dell'epoca, artisti che intratterranno i commensali che saranno oltre un centinaio. Sono attese le performance dei cantori Novus Amor, la ballerina Martina ...

Auto – Rally del Salento - Tutto pronto per la 51ª edizione : svolte questa mattina le verifiche preliminari : svolte questa mattina le operazioni preliminari di verifica amministrativa per i concorrenti e tecnica per le vetture partecipanti alla cinquantunesima edizione del Rally del Salento Puntuali alle ore 8.30, sotto l’attento controllo degli Ufficiali di Gara sono cominciate presso l’Ex Convento degli Agostiniani di Melpignano (Le) le operazioni preliminari di verifica amministrativa per i concorrenti e tecnica per le vetture partecipanti alla ...

Tutto pronto per la Fiera regionale dei Vini di Buttrio : SPETTACOLI . Side Kunst Cirque presenta 'Laerte' di e con Philine Dahlmann, Edoardo Demonts, Giacomo Martini, Salvatore Frasca. Venerdì alle 20.30, sabato e domenica alle 20, Side Kunst Cirque ...

Rolex Giraglia 2018 – Tutto pronto per l’edizione numero 66 : Tutto pronto per la 66ª edizione della Rolex Giraglia 2018: 20 anni di partnership con Rolex e 236 barche iscritte Nel 1436 Renato di Provenza si appella a un nobile genovese, Raffaele di Garezzio, affinché ripopoli Saint Tropez. Così sessanta famiglie liguri fanno rinascere Saint Tropez, e come contropartita il duca s’impegna a non far pagar loro tasse, convenzione che durerà per duecento anni. Da allora sono passati oltre 5 secoli e alle ...

Diamante - Tutto pronto con gli spettacoli dell'associazione gli In-Stabili : Due serate a Diamante all'insegna del teatro che fa sorridere e allo stesso tempo riflettere : l'Associazione Culturale gli In-Stabili presenta, infatti, la commedia "Casa Arcobaleno, Una giornata ...

Ginnastica artistica – Tutto pronto per la finale dei Campionati Italiani di serie A e B : Tutto pronto per la tappa finale di serie A e B dei Campionati Italiani di Ginnastica artistica Questa mattina, mercoledì 30 maggio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della finale dei Campionati Italiani di Ginnastica artistica di serie A e B, maschile e femminile, che avrà luogo al PalaVela di Torino l’8 e il 9 giugno. La presentazione si è svolta nella bellissima e scenografica Sala Conferenze della Reale Mutua di via Corte ...

Apple - Tutto pronto per la WWDC 2018 : ecco quali potrebbero essere le novità in arrivo : Uno degli appuntamenti più importanti nel calendario di Apple è la WWDC (Worldwide Developer Conference): si tratta dell’evento annuale di Apple per gli sviluppatori di software, dove l’azienda fa alcuni degli annunci più importanti dell’anno. Apple comincerà la settimana che va dal 4 all’8 giugno con l’annuncio degli aggiornamenti più importanti per i software di Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e altri dispositivi. potrebbero esserci ...

Maruggio. Tutto pronto per il "Dune Festival" di Campomarino : Danza aerea e spettacoli di fuoco , ILARIA MANIGRASSO, 8. Battesimo del Mare Introduzione al Diving , STEFANIA MARRULLI, 9. Attività di sport acquatici sup surf & canoa , JONIAN SURF PROJECT, 10. ...

Spettacoli - Tutto pronto per la nuova edizione del 'Festival di Santa Apollonia' : Salerno. Fortemente voluto per dare ai giovani musicisti emergenti del Conservatorio Statale di Musica "G.Martucci" di Salerno la possibilità di esibirsi, al fine di stabilire un più stretto e ...

La scelta di Sara Affi Fella è Lorenzo o Luigi?/ Uomini e Donne - Tutto pronto per la registrazione... : Sembra che finalmente il giorno tanto atteso sia arrivato e tra qualche ora potremo conoscere il volto della scelta di Sara Affi Fella che chiuderà quest'ultima settimana di programmazione(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:06:00 GMT)

Tutto pronto per la SkyRace Carnia : per la prima volta la Staffetta a due elementi : Domenica 17 giugno si correrà la 1ª edizione della Staffetta a due elementi. Il tracciato è già stato segnalato L’Aldo Moro Paluzza, quando mancano tre settimane al via della undicesima edizione, lancia la novità della Staffetta SkyRace Carnia. La Staffetta sarà composta da due atleti/e che percorreranno lo stesso tracciato della SkyRace suddiviso in due frazioni. La 1^ frazione da località Laghetti a Passo di Monte Croce Carnico della lunghezza ...

Rally Italia Sardegna : Tutto pronto per il grande evento : L'appuntamento realizzato da Aci Sport col sostegno finanziario dell' assessorato regionale del Turismo , il supporto organizzativo di Aci Sassari e la collaborazione di istituzioni, enti locali ...

Busca : Tutto pronto per l'edizione 2018 di "Musicando" : ... decine di compagnie provenienti da tutta Europa, spettacoli dall'Irlanda, dal Chile con circa un centinaio di repliche in soli 6 giorni! Insomma un programma che verrà reso ancora più ricco dall'...

StraGenova - a De Ferrari Tutto pronto per la gara : la mappa e le strade chiuse : ... , organizzata dal Secolo XIX in collaborazione con la Uisp e al via domenica a partire dalle 9.30 , orario della 10 Km competitiva, poi 9.40 e 10, ci sono musica, spettacoli, comicità e gli incontri ...