Tutto il ritmo di Fatti sentire nel nuovo singolo di Laura Pausini | audio e testo di

optimaitalia

: Tutto il ritmo di #Fattisentire nel nuovo singolo di @LauraPausini: audio e testo di E.Sta.A.Te… - OptiMagazine : Tutto il ritmo di #Fattisentire nel nuovo singolo di @LauraPausini: audio e testo di E.Sta.A.Te… - aurezio : @SalernoSal @La7tv Si può fare qualcosa per gli applausi pantagruelici di #Ballarò? Capisco la tecnica televisiva,… - pupella4 : RT @holdontoyou13: Bon Voyage: la sorpresa dell'album sicuramente, la base, il ritmo, il testo, la voce è tutto molto particolare e intriga… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Ildiè E.Sta.A.Te. Com'era prevedibile da settimane, l'artista si è buttata sulper andare a incorniciare la bella stagione che sta per cominciare, estraendo uno dei brani più movimentati del suo ultimo disco di inediti. E.Sta.A.Te arriva dopo il successo di Non è detto, con il quale ha voluto avviare la sua nuova espressione discografica, e Frasi a metà, che invece ha fortemente voluto per lanciare un messaggio a un'amica con la quale ha rotto i rapporti per i troppi non detto. La musica è affidata a Paolo Carta, suo chitarrista e compagno, con il quale ha anche arrangiato e prodotto il brano, mentre i testi sono stati scritti a quattro mani con Virginio Simonelli, già presente nei dischi precedenti dell'artista di Solarolo. Ancora da rilasciare il videoclip ufficiale del brano, che dovrebbe essere disponibile dall'8 giugno, ma E.Sta.A.Te ...