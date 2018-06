: Congratulazioni al Presidente @GiuseppeConteIT. Credo fermamente che la nostra comunità potrà prosperare solo se fo… - eucopresident : Congratulazioni al Presidente @GiuseppeConteIT. Credo fermamente che la nostra comunità potrà prosperare solo se fo… - 24notizieItalia : Tusk scrive a Conte: «Ora unità per superare le sfide comuni» - NotizieIN : Tusk a Conte: unità per sfide comuni -

Il presidente del Consiglio europeosi è congratulato con il neo premier Giuseppe. "La sua nomina arriva in un momento cruciale per l'Italia e l'intera Unione Europea. Per superare le nostre, ci servee solidarietà più che mai. Credo fortemente che la nostra comfiorirà soltanto quando basata sul rispettoso dialogo e la fedele cooperazione, che farò del mio meglio per assicurare", ha scrittoin una nota.(Di venerdì 1 giugno 2018)