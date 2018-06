Tusk a Conte : unità per sfide comuni : 16.53 Il presidente del Consiglio europeo Tusk si è congratulato con il neo premier Giuseppe Conte. "La sua nomina arriva in un momento cruciale per l'Italia e l'intera Unione Europea. Per superare le nostre sfide comuni, ci serve unità e solidarietà più che mai. Credo fortemente che la nostra comunità fiorirà soltanto quando basata sul rispettoso dialogo e la fedele cooperazione, che farò del mio meglio per assicurare", ha scritto Tusk in una ...