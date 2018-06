Turismo | in Calabria il record di arrivi e di presenze turistiche nel 2017

Viaggi & Turismo : la “perla nascosta d’Europa” - la Calabria è la meta dell’estate 2018 : Una piccola “punta di diamante” dello Stivale, che si trova nel meridione d’Italia, circondata dalle limpide acque dello Ionio e del Tirreno, a due passi dalla Sicilia. La Calabria è una regione che sorprende per il suo clima mite, il blu del mare che si infrange tra le coste rocciose che si avvicendano alle litoranee sabbiose, ma che offre anche spazi verdi, ancora incontaminati. Saranno, forse questi, in parte, i motivi che hanno guidato il ...

Turismo - Cits : +10% cinesi in Puglia - Umbria - Campania e Calabria : Roma, 17 apr. , askanews, Se in Italia i turisti cinesi sono 1 milione e 300.000, secondo le previsioni di Cits , China International Travel Service, il principale tour operato di stato della Cina, ...

Turismo - la Calabria punta su sport e cultura nella Riviera dei Cedri : La promozione di sport e cultura nella Riviera dei Cedri per destagionalizzare i flussi di incoming in Calabria su periodi a margine della stagione estiva. E’ l’obiettivo emerso dal tavolo di dibattito: “Estate 2018. Non solo mare. Turismo sportivo e culturale per la Riviera dei Cedri”, promosso dalla Regione Calabria in occasione della ventiduesima edizione della BMT – borsa mediterranea del Turismo, che si è tenuta dal 23 al ...