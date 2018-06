Tuo | Simon | oggi il romanticismo al cinema è omosessuale

gqitalia

: Abbiamo raccolto qui > - team_world : Abbiamo raccolto qui > - MarcoMoriniTW : Ho visto Tuo, Simon in anteprima a novembre ed ho realizzato che avrei voluto parlarvene per mesi. Oggi finalmente… - team_world : @MrsDWrien @leaxcody @_michellemarchi per voi la cup, @angengia @kintsvki @martylcpw per voi l'agenda di #TuoSimon!… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Ci voleva un film pienamente convenzionale per fare una rivoluzione. Appartenere a un genere (l’high school movie americano) essere un film ad alta produzione proveniente da una major (la 20th Century Fox) e diretto a un pubblico mainstream, fa di Tuo,, una rivoluzione. Fino adi film sugli amori omosessuali ne abbiamo visti tantissimi ma quasi sempre nel circuito deld’autore o comunque pensati per un pubblico adulto. Erano film che avevano come prima caratteristica l’essere storie gay in tutto e per tutto. Tuo,invece è il classico film su una storia d’amore idealizzata al liceo, sulle difficoltà del crescere e del relazionarsi a parenti, bulli, amici e insegnanti, solo che il protagonista è gay e l’amore raccontato è per un altro uomo. Come fa notare gay.it: “è un adolescente qualunque, non veste alla moda, non ha poster di Lady Gaga in camera, non beve, ...