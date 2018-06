Tumori della pelle | prevenzione Asp Ragusa | visite gratuite a Modica

Tumori - ‘race for the cure’ : screening del cavo orale al Villaggio della Salute : Un team di studenti e medici del dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e maxillo facciali dell’Università Sapienza di Roma, diretto da Antonella Polimeni, è presente al Villaggio della Salute della ‘Race for the cure’ al Circo Massimo a Roma per visite e screening oncologico sul cavo orale. “Abbiamo aderito alla Race for the cure anche per informare, suggerendo alle donne i migliori comportamenti utili ad eliminare ...

Tumori : 240 nuovi casi l’anno di “Merkeloma” - il più raro della pelle : Il Merkeloma, o carcinoma a cellule di Merkel è un raro tumore della pelle, descritto per la prima volta nel 1972 e definito come carcinoma neuroendocrino della cute. Colpisce un sottogruppo di cellule neuroendocrine cutanee, le cellule di Merkel, dalle quali prende il nome. In Italia vengono diagnosticati ogni anno 240 nuovi casi di Merkeloma, con una prevalenza stimata di 1.400 casi nel 2016. In Europa rappresenta meno dell’1% di tutti i ...

Tumori - raccolta ‘big data’ : nasce l’Istituto Oncologico della Sapienza : La realizzazione di una piattaforma informatica finalizzata all’accesso a nuove terapie in fase di sperimentazione clinica. E’ l’obiettivo dell’Istituto Oncologico universitario nato all’Università Sapienza di Roma. Sarà il rettore Eugenio Gaudio a presentare il progetto in apertura del convegno ‘Sapienza Meets MD Anderson Cancer Center’, una due giorni (giovedì 17 e venerdì 18 maggio) organizzata ...

Torna l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di AIRC - il fiore simbolo della lotta contro i Tumori femminili : Domenica 13 maggio in 3.700 piazze Torna l’Azalea della Ricerca dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, un regalo speciale per festeggiare le mamme e tutte le donne. Questo fiore, simbolo della salute femminile, ha permesso ad AIRC, solo negli ultimi 5 anni, di investire oltre 64 milioni di euro per sostenere 498 progetti di Ricerca e 126 borse di studio per studi sulla prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori ...

Novartis ottiene l'OK della FDA al trattamento combinato per Tumori tiroide : Buone nuove per la farmaceutica svizzera Novartis , che si porta sui massimi intraday a 77,44 franchi svizzeri , +0,9%, , dopo l'OK dell'autorità per i farmaci USA all'uso combinato di due farmaci per ...

5 maggio - un giorno per ricordare i Tumori della bocca : Sotto lo slogan “«Apri la bocca e apri gli occhi», il 5 maggio in molte piazze italiane, e per un mese presso numerosi studi dentistici, si celebra l’Oral Cancer Day 2018. Una giornata per prendersi cura della bocca, per fare prevenzione e, se troppo tardi, una diagnosi precoce. Una mossa che può salvare la vita perché il carcinoma orale, se non diagnosticato in tempo, può risultare letale. L’allerta scatta se l’infiammazione è persistente Non ...

Salute - Calabria : Catanzaro per 3 giorni capitale della lotta ai Tumori : Catanzaro diventa capitale della lotta al cancro. Il capoluogo calabrese ospita per 3 giorni la settima tappa della nuova edizione del “Festival della prevenzione e innovazione in oncologia”. Un motorhome, cioè un pullman, sarà allestito dal 4 al 6 maggio, in Piazza Basilica dell’Immacolata, dove gli oncologi dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) forniranno consigli e informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e ...

Quel poligono provoca Tumori? Il Ministero della Difesa a processo in Sardegna Video : C'è un #processo che pochi, al di fuori della Sardegna, conoscono: tra i militari che hanno prestato servizio nel poligono militare di Perdasdefogu ed i civili che vivono nei pressi della struttura militare i decessi da tumore sarebbero di molto sopra la media nazionale. La Procura della Repubblica di Lanusei da anni ha messo 'nel mirino' lo storico impianto bellico e da mesi si sta tenendo un combattutissimo processo in aula. Siamo al Salto di ...

L’alcol influenza i batteri della bocca collegati a Tumori e malattie cardiache : Studi precedenti hanno esaminato il collegamento tra consumo di alcol, malattie e cambiamenti nel microbioma della bocca, ma un nuovo studio della Nyu Langone Health e della Nyu School Of Medicine è il primo a confrontare direttamente i livelli del consumo di alcol e i loro effetti sui batteri della bocca. Precedenti studi della NYU Langone avevano già collegato il rischio di tumori testa-collo e di tumori gastrointestinali ai cambiamenti ...

Lotta contro i Tumori : la Città della Salute e l'Istituto di Candiolo uniscono le forze : Preparare il terreno al futuro Parco della Salute, della Scienza e dell'Innovazione, con il quale tutto il sistema sanitario piemontese sarà chiamato ad interagire. Favorire la collaborazione tra le ...

Tumori - il racconto della 28enne Stefania : “Non essere soli vale più di un farmaco” : “A 28 anni si progetta il futuro in maniera seria, solitamente si pensa alla carriera, a una famiglia e a una casa, alla bellezza di infiniti viaggi senza una fissa dimora. E’ il tempo delle infinite possibilità, di prospettive lontane, di imprese grandi, di ritmi veloci. A volte però tutto si ferma, rimane sospeso come in una bolla, i ritmi rallentano, i viaggi sono limitati, il lavoro passa in secondo piano, il futuro viene messo ...