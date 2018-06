Tumore del fegato | solo il 10% delle diagnosi è in fase iniziale | nuova terapia mirata

Leucemia cronica - trovato un anticorpo che frena la crescita del Tumore. Positivo il primo test su 26 pazienti : Si chiama “cirmtuzumab” ed è un anticorpo che sembra capace di bloccare la crescita della Leucemia linfocitica cronica (il tipo di Leucemia più comune negli adulti). La conferma è arrivata da uno studio clinico pilota su 26 pazienti gravi, condotto presso la School of Medicine dell’Università della California San Diego e pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell. Secondo gli scienziati, la molecola ...

Biopsia liquida / Arriva un metodo per diagnosticare il Tumore prima del sintomo : Biopsia liquida, Arriva un metodo per diagnosticare il tumore ancor prima che ci siano sintomi nel paziente. Si lavora a una svolta che permetterà di lottare ancor di più contro la patologia(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:53:00 GMT)

Pene amputato per un Tumore e ricostruito con la pelle del braccio : Delicato intervento chiurgico a Torino, dove una equipe medica ha effettuato un'operazione di ricostruzione del Pene. Sotto i ferri un paziente che si era sottoposto ad un precedente intervento in cui l'organo genitale gli era stato amputato. L'intervento di rimozione si era reso necessario a causa di una massa tumorale che aveva intaccato la zona pubica negli anni precedenti. L'intervento di ricostruzione, invece, ha avuto una durata di circa ...

Torino : amputato per un Tumore - pene ricostruito con un lembo dell’avambraccio : Presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino è stato ricostruito totalmente il pene con un lembo dell’avambraccio sinistro, ad un paziente a cui era stato amputato per un tumore. Il paziente, al tempo 40enne, si è accorto della presenza di una piccola neoformazione sul glande: col tempo la lesione è diventata sempre più grande e a seguito di visita urologica si è rivelato un possibile segnale di tumore infiltrante ...

Il Policlinico di Milano all’avanguardia nella gestione multidisciplinare del Tumore al polmone : Un approccio multidisciplinare e multi-patologia per garantire una corretta gestione del tumore al polmone. È quanto accade al Policlinico di Milano, struttura d’avanguardia nel trattamento di questa neoplasia. L’ospedale gestisce oltre 500 casi di tumore al polmone l’anno di cui 200 chirurgici, e tutti gli iter per la diagnosi e l’impostazione della terapia si realizzano entro 1 mese dalla prima visita, che si può ottenere in soli 7 giorni. Il ...

Laura - dal Tumore all'ultra-maratona : corre e taglia il traguardo della 100 km del Passatore con gli Urban Runners : Per la cronaca la gara è stata vinta da Andrea Zambelli che spodesta il romano Giorgio Calcaterra, solo terzo. Al secondo posto il tedesco Benedikt Hoffmann. Nikolina Sustic prima fra le donne. Tra ...

Giacomo Corradi/ Il figlio di Elena Santarelli malato di Tumore : "Cosi gli abbiamo parlato della sua malattia" : Giacomo Corradi, foglio di Elena Santarelli e un coraggio da leoni per combattere il tumore. La mamma ospite questo pomeriggio nel salotto di Canale 5 da SIlvia Toffanin. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 04:33:00 GMT)

Verissimo - sabato 26 maggio su Canale 5 : Elena Santarelli parla del Tumore del figlio Giacomo : Elena Santarelli è nello studio di Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin per raccontare la vicenda che coinvolge suo figlio Giacomo, colto da un tumore

Elena Santarelli e il dramma del figlio Giacomo : «Soffriamo - in casa ci siamo noi e il Tumore» : Elena Santarelli , ancora una dimostrazione di coraggio e dignità di fronte al dramma del figlio Giacomo, 9 anni, colpito da un tumore che lo costringe a lunghi ricoveri in ospedale. In un'intervista ...

Elena Santarelli sulla malattia del figlio : "Sto soffrendo - in casa siamo noi e il Tumore" : Domani pomeriggio, Elena Santarelli sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e chiarirà una volta per tutte quello che sta succedendo nella sua famiglia. Il dicembre scorso, infatti, la showgirl ...

Elena Santarelli - il Tumore del figlio Giacomo e la chemioterapia : “È la prova più difficile della mia vita” : Elena Santarelli racconta per la prima volta in tv la malattia del figlio Giacomo, che sta affrontando la chemioterapia, dopo che gli è stato diagnosticato un tumore. Il bambino, nato dal matrimonio della showgirl con Bernardo Corradi, attualmente è in cura presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma, dove i medici stanno facendo di tutto per aiutarlo a vincere la battaglia contro il male. La strada da percorrere è ancora lunga, ma Elena ...

Elena Santarelli parla della malattia del figlio : "Sto soffrendo - in casa siamo noi e il Tumore" : "Domani 'Verissimo' avrà il grande piacere di farvi ascoltare il toccante racconto di Elena Santarelli, una mamma guerriera". Così gli autori di "Verissimo", fortunato talk...

?Tumore al seno : è calabrese il primo chirurgo in Italia a utilizzare una nuova rete a matrice per la cura del cancro : Il primo utilizzo in Italia di una innovativa matrice (fra quelle in commercio) a rete acellulare di collagene di derivazione cutanea fetale bovina nella ricostruzione mammaria porta la firma di un calabrese. Si tratta del chirurgo senologo-oncologo Domenico Gerbasi, originario di Spezzano Albanese (nel cosentino) e attuale coordinatore della Breast Unit Bergamo Est (www.seonologiabergamoest.it) con sede presso l’ospedale “Bolognini” di ...

Tumore del fegato : ecco la sequenza di trattamento che migliora la sopravvivenza : La sequenza di trattamento costituita da due terapie a bersaglio molecolare, sorafenib seguito da regorafenib, migliora la sopravvivenza dei pazienti con Tumore del fegato avanzato. Lo dimostra una nuova analisi esplorativa basata sullo studio registrativo di fase III RESORCE, che ha valutato la sopravvivenza dei pazienti affetti da carcinoma epatocellulare (HCC) trattati con regorafenib in seguito alla progressione della patologia durante il ...