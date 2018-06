Tuffi nel Blu Alla Vez doppio appuntamento con il mare il 5 e il 7 giugno

Incidente nella base militare di Gioia del Colle - morto un sotTufficiale dell'Aeronautica : E' morto il sottufficiale dell'Aeronautica militare rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro nella base di Gioia del Colle, nel barese. La vittima è il primo maresciallo Antonio Carbone, ...

Tuffi - Grand Prix Calgary 2018 : Cina in grande evidenza nell’ultima giornata di gare : Nell’ultima giornata di gare della tappa di Calgary (Canada) del World Grand Prix di Tuffi, la Cina ha dominato la scena nelle finali previste. Nei 3 metri sincro femminili, la coppia Yiwen Chen e Chunting Wu è stata l’unica ad infrangere la barriera dei 300 punti, esibendo un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato da 71.10 a suggellare la loro prestazione. Alle loro spalle le padrone di casa Ashley McCool e Margo Erlam ...

Tuffi - World Series Kazan 2018 : Elena Bertocchi e Maicol Verzotto sottotono nel sincro misto dai 3 metri : Per la cronaca, il successo è andato al duo canadese composto da Jennifer Abel e Francois Imbeau-Dula , 324.96, . Notevolissimo il doppio e mezzo avanti con 2 avvitamenti che ha regalato ai due ...

Tuffi - World Series Kazan 2018 : Elena Bertocchi e Maicol Verzotto sottotono nel sincro misto dai 3 metri : A Kazan (Russia) è andata in archivio la quarta ed ultima tappa delle World Series 2018 di Tuffi ed è giusto tracciare un bilancio su quanto fatto dalla coppia italiana composta da Maicol Verzotto ed Elena Bertocchi. I due azzurri, sul trampolino (3 metri) nel sincro misto, non sono riusciti ad avvicinare il podio e la fatidica barriera dei 300 punti. Il punteggio di 280.98 è il più basso ottenuto dai due tuffatori del Bel Paese nei quattro ...

Tuffi - World Series Kazan 2018 : Verzotto/Bertocchi quinti nella finale del sincro misto da 3 metri : Terza giornata di gare a Kazan (Russia) nella tappa delle World Series 2018 di Tuffi ed uno spruzzo d’azzurro nelle acque russe di questa rassegna internazionale. Maicol Verzotto ed Elena Bertocchi sono saliti sul trampolino (3 metri) per esibirsi nello show del sincro misto ed è arrivata la quinta piazza per i nostri due atleti. Una prova discreta per loro, senza punteggi straordinari fin dagli obbligatori. La miglior esecuzione della ...

Tuffi - World Serie Kazan 2018 : Cina grande protagonista anche nella seconda giornata : seconda giornate di gare a Kazan nell’ultima tappa delle World Series 2018. Come successo già ieri la Cina ha fatto la parte della grande protagonista, conquistando la vittoria nei 3m metri maschili e nella piattaforma femminile. Successo dei padroni di casa nel sincro misto dalla piattaforma, ma va detto che la Cina non presentava coppie al via. Doppietta cinese dal trampolino maschile con il successo di Siyi Xie (536.60) sul compagno di ...

Tuffi - World Series Montreal 2018 : la Cina dà spettacolo nella piscina in Canada : Seconda giornata di gare a Montreal per il terzo appuntamento delle World Series 2018 di Tuffi. La Cina ha dato spettacolo nella pisCina canadese vincendo le due finali individuali dal trampolino 3m (maschile) e dai 10 metri (femminile). Tra gli uomini a fare la voce grossa è stato Cao Yuan (531.20) che, al termine di un atto conclusivo appassionante, ha avuto la meglio del connazionale Xie Siyi (529.30) e del russo Ilia Zakharov (505.05). Una ...

Roma - turisti scalano le Mura Aureliane : l'ultimo scempio dopo i Tuffi e le biciclette nelle fontane : Una bravata che poteva finire malamente. Cinque turisti sabato notte hanno scalato le Mura Aureliane a Porta Pinciana. Un'arrampicata folle con i ragazzi che, non riuscendo più a tornare...

Tuffi - Campionati Italiani Indoor 2018 : Tocci/Chiarabini si impongono nei 3m sincro. Tanti giovani in evidenza nell’ultima giornata : Terza ed ultima giornata di gare a Torino per i Campionati Italiani Indoor di Tuffi, prima tappa di qualificazione per gli Europei di Edimburgo del prossimo giugno. Tre le finali in programma questo pomeriggio: le due gare dalla piattaforma (maschile e femminile) e la prova dei 3 metri sincro. Un day-3 in cui sono stati i giovani a mettersi in evidenza. Nei 10 metri femminili è stata la giovane classe 2002 Chiara Pellacani a conquistare il ...

Tuffi - Campionati Italiani Indoor 2018 : Giovanni Tocci ed Elena Bertocchi concedono il bis nella seconda giornata : seconda giornata di gare a Torino per i Campionati Italiani Indoor di Tuffi, prima tappa di qualificazione per gli Europei di Edimburgo del prossimo giugno. Dopo le due vittorie di ieri, Giovanni Tocci ed Elena Bertocchi si sono ripetuti oggi, conquistando il loro secondo titolo individuale consecutivo. Dopo il successo dal metro, il tuffatore cosentino vince anche dai tre metri. Una buona gara del rappresentante dell’Esercito, che ha ...