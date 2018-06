Tria | nessuno vuole uscire dall' euro

ilgazzettino

: Governo, Tria: in Italia nessuno vuole uscire da Euro - TgLa7 : Governo, Tria: in Italia nessuno vuole uscire da Euro - SkyTG24 : Giovanni Tria, ministro Economia: 'Nessuno vuole uscire dall’euro' - giomicera : RT @F_DiMatteo: Secondo Tria, nessuno in Italia vuole uscire dall’euro. Ora mi aspetto una stima su quanti desiderino un taglio dell’Irpef… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) 'In Italia non esiste alcuna forza politica che dice che'. Lo ha detto il neoministro dell'Economia, Giovanni, interpellato dai cronisti nel corso del ricevimento al Quirinale per le celebrazioni della Festa della Repubblica. 'Tra tutti i partiti italiani - ha Ribadito- sia all'...