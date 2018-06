Trentola Ducenta | gira in strada seminudo e armato di pistola | arrestato

Trentola Ducenta - Bottigliero : 'Via i concetti della vecchia politica' - : "E' necessario ora più che mai abbandonare i concetti della vecchia politica, adottare nuovi strumenti fino ad ora ignorati per rilanciare il nostro paese", fa sapere Bottigliero che ha accolto i ...

Trentola Ducenta - Saverio Cecere candidato per Sagliocco Sindaco - : Mi auguro che i nostri concittadini siano decisi come noi a dare un taglio definitivo con la vecchia politica e confidiamo soprattutto nei giovani". Trentola Ducenta

Trentola Ducenta - Luigi Perfetto raduna i candidati : 'Insieme per il cambiamento' - : Nella mattinata di domenica, al caseificio "Bianco latte" di via Martino, a Trentola Ducenta , si sono riuniti candidati a sostegno di Luigi Perfetto , in corsa per la carica di sindaco alla ...