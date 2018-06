Tra conferme | nuovi arrivi e addii prende forma il Bianco Arancio 2018 19

A Conte l'incarico da Mattarella : "Governo sarà fondato sul conTratto - confermerò collocazione europea dell'Italia" : Incarico come da prassi "accettato con riserva". "Dialogando con le istituzioni Ue e con gli altri Paesi mi propongo di essere l' avvocato difensore del popolo italiano", ha detto il premier incaricato

Vela - novità alle Olimpiadi! Da Parigi 2024 ci sarà il kitesurf! Il 470 sarà misto. Tra conferme e nuove classi : Grandi novità per la Vela dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Il consiglio federale del World Sailing, riunitosi in questi giorni a Londra, ha approvato il nuovo regolamento con diverse conferme, ma anche sostanziali differenze. L’introduzione più importante è quella del Kiteboarding, che farà così il suo esordio a cinque cerchi con un evento ancora da definire, che impegnerà sicuramente entrambi i sessi. L’altra novità riguarda il 470, che ...

Nei meandri della Luna si nascondono Tracce d’acqua : nuove conferme da analisi di frammenti di meteoriti : Nei meandri della Luna si nascondono tracce d’acqua: questa teoria, impensabile fino a una decina d’anni fa, è stata ormai confermata da diversi studi. Ora una nuova, fondamentale conferma arriva da uno studio coordinato dall’Università di Tohoku, e pubblicato su Science Advances. Analizzando alcuni frammenti di meteoriti Lunari trovati sulla superficie della Terra, gli scienziati hanno scoperto che in uno di essi era presente una certa ...

Fifa 18 - Tra sorprese e conferme ecco l'undici scelto dalla rete : fuori Messi - Salah e Ronaldo : Dopo una lunga selezione, in una lista dei cento migliori giocatori del mondo la formazione tipo di Fifa Ultimate Team 2018 è stata stilata dagli utenti della community. A rappresentare l'Italia ci ...

GFVIP : Giulia De Lellis confermerebbe il Tradimento di Andrea Damante Video : A diverse ore dalla messa in onda della seconda puntata del '#Grande Fratello 15', sembra che non si parli d'altro; nel corso degli ultimi giorni, sono spopolate online le news riguardanti i neo-concorrenti del celebre reality-show di Canale 5 e non solo. A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy è prevalentemente la notizia concernente la fine della love-story degli ex-gieffini #Giulia De Lellis e Andrea Damante. Giulia e il ...

Netflix : STranger Things 3 - Dark 2 - La Casa di Carta 3 ed altre conferme : Il colosso dello streaming on demand ha annunciato una vera e propria carrellata di nuovi titoli, in arrivo nel corso del 2018. Inoltre, sembra proprio che Netflix abbia deciso di puntare ulteriormente sui contenuti ...

Disneyland in Italia - il grande sogno e le prime conferme : "Vertice Tra pochi giorni" : Un sogno che potrebbe diventare realtà. L'idea di un parco divertimenti a tema Disney a Termini Imerese, a due passi da Palermo, è stata rispolverata in queste ore dall'assessore regionale...

Quando uscirà Watch Dogs 3? Ubisoft Tra indizi e conferme : Ubisoft aveva detto di avere ben quattro giochi AAA in uscita nel prossimo anno fiscale, con i giocatori che sono stati pronti a ipotizzare che due almeno due dei giochi sconosciuti sarebbero stati The Division 2 e Watch Dogs 3. Considerando gli sviluppi recenti, sembra che la community avesse ragione (The Division 2 è ufficiale da qualche settimana), sarà così anche per il terzo Watch Dogs? Sembrano arrivare sia indizi che conferme da ...

Nuovi dettagli sullo sviluppo di Cyberpunk 2077 e conferme per un imminente Trailer : Cyberpunk 2077 è almeno in parte una delle incognite di questa generazione di console. Un gioco attesissimo dopo il successo di The Witcher 3 ma allo stesso tempo un titolo che non è mai stato mostrato in dettaglio e che spinge molti a pensare che possa uscire su PS5 e sulla prossima Xbox piuttosto che nel corso dell'attuale generazione.In attesa di un E3 2018 che potrebbe rivelarsi molto importante per il progetto, arrivano nuove informazioni ...

Fabio Fazio in Rai - conTratto non conferme/ Anac - Che tempo che fa a rischio? Equilibrio Tra costi e ricavi... : Fabio Fazio in Rai, contratto non conforme: i dubbi sollevati dall'Anac riguardano i ricavi incerti di Che tempo che fa a fronte dell'accordo milionario. E adesso arriva la Corte dei Conti..(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:25:00 GMT)

Franco rienTra in gioco? La voce che fa tremare l’Isola. Secondo alcune indiscrezioni l’abbandono di Terlizzi sarebbe tutta una messa in scena. E un indizio pesantissimo lo confermerebbe. Marcuzzi nella bufera : Isola dei famosi, l’eliminazione dell’ex pugile Franco Terlizzi è avvolta dal mistero. E questa è solo l’ultimo evento che sta creando polemica all’Isola. Non era bastato il canna-gate che ha visto Eva Henger accusare Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana mentre tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era ufficialmente iniziato. E non era bastata la voce Secondo la quale due naufraghi impegnati in Italia avevano ...