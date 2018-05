Tpl | il 5 giugno primo convegno Asstra su servizi disabilità

calcioweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) Roma, 1 giu. (AdnKronos) –, l’associazione nazionale maggiormente rappresentativa delle imprese che gestiscono ilo di trasporto pubblico locale in Italia, apre una stagione nuova per il settore tpl all’insegna di un cambio culturale fondato sulla formazione del personale (innanzitutto il personale a diretto contatto col pubblico), informato da alcuni principi basilari messi a fuoco nella Convenzione ONU sui diritti umani in merito all’inclusione e alla parità di accesso e dal regolamento Europeo sui diritti dei passeggeri (Regolamento 181/2011). L’associazione ha organizzato per il 5prossimo ilsull’accessibilità e iper lanel trasporto pubblico locale, che si terrà a Roma.A valle di questi interventi di indirizzo e normativi, si afferma un rovesciamento radicale di prospettiva: non si guarda ...