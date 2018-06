Torino | gelataio Ciacci multato dalla Finanza

Blastingnews

: Gelataio multato: aveva regalato 50 centesimi di panna a un cliente - Corriere : Gelataio multato: aveva regalato 50 centesimi di panna a un cliente - SkyTG24 : Multa per panna gratis, Finanza smentisce il gelataio - BucetiPaola : RT @rotanicolas: #Torino, gelataio multato: aveva regalato 50 centesimi di panna. E poi si lasciano liberi i grandi evasori? Siamo falliti.… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Undirischierebbe di pagare una multa di 500 euro solamente per aver non aver fatto pagare, lo scorso 29 maggio 2018, un po' di panna a un cliente abituale. Questa la versione di Cristian, titolare di una rinomata gelateria in corso Belgio. Ad un cliente che aveva ordinato un gelato, il titolare della gelateria avrebbe deciso di non far pagare 50 centesimi di panna. Sullo scontrino, dunque, figurava solo il prezzo del gelato. Fuorigelateria, però, gli uomini della Guardia diavrebbero contestato aluna multa salata: ben 500 euro. La, in seguito, ha smentito la versione delcon un comunicato. Il comunicato della Guardia diNella diffusa nelle ultime oreGuardia disi legge che i finanzieri, durante un controllo davanti alla gelateriadi, avevano scoperto due clienti senza scontrino fiscale. ...