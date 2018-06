Tor di Valle | ricorso sullo stadio | ' Bonifica prima della variante'

Donna dispersa in Torrente Valle Aurina : ANSA, - BOLZANO, 30 MAG - Una turista tedesca risulta dispersa durante un'escursione in kajak nel torrente Aurino, nella Valle Aurina, in Alto Adige. La Donna faceva parte di un gruppo e proprio i ...

Valle d’Aosta - indagato per corruzione eletTorale ex diretTore del personale del Casinò : Un dipendente del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent, Domenico Avati, di 53 anni, ex direttore del personale della casa da gioco, secondo l’Ansa è indagato per corruzione elettorale. È accusato di aver fatto pressioni e versato denaro in cambio di voti alle recenti elezioni regionali, nelle quali era candidato nella lista dell’Union valdotaine (con 815 preferenze è risultato il terzo escluso). I carabinieri hanno perquisito la sua ...

Rugby – Intervento riuscito per il tallonaTore Baravalle : Operato il tallonatore biancoverde Tomas Baravalle: Intervento riuscito per il giocatore del Benetton Rugby Benetton Rugby comunica che il proprio atleta Tomas Baravalle, a causa della lesione del tendine sovraspinoso della spalla destra, è stato sottoposto ad Intervento di ricostruzione artroscopica presso la Casa di Cura Città di Parma. L’Intervento è riuscito alla perfezione. Il club ringrazia il Dottor Carlo Felice de Biase e la sua equipe ...

SICUT DIXIT ELETTorALE : Il presidente Viérin'Traghettare la Valle d'Aosta verso un nuovo modello' : E sul fronte dello sviluppo? "Per l'economia ricordo la nuova iniziativa messa in campo nelle ultime settimane per finanziare le aziende per il tramite di Finaosta e gli sconti autostradali che ...

Elezioni Regionali Valle d’Aosta 2018 - come si vota/ Ultime notizie : scheda eletTorale - liste e 35 consiglieri : Elezioni Regionali Valle d'Aosta 2018, come si vota il 20 maggio: quando si vota e le operazioni principali. scheda elettorale, liste, i 35 consiglieri e l'elezione del presidente(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 07:08:00 GMT)

MoTor1Days - la festa dei moTori nel cuore della MoTor Valley" : ... Horacio Pagani e Nobuhito Yamamoto - ambassador di Mazda MX-5 - che si sono raccontati davanti ad un pubblico numeroso e partecipe, condividendo la propria prospettiva sul mondo dell'auto.

Maltempo - piogge Torrenziali in Piemonte : neve sulle Alpi - allagamenti a valle : Nubifragi nel Pinerolese, i provincia di Torino, neve ai 2.000 metri del Colle del Sestriere, ma anche a quote piu’ basse, temperature sotto i 15 gradi in pieno giorno in pianura. Sono gli effetti del Maltempo che oggi ha colpito molte aree del Piemonte, con forti temporali, grandine e raffiche di vento. Un forte temporale con 60 millimetri di pioggia caduti in un’ora ha provocato lo straripamento di alcuni corsi d’acqua minori ...

Monument Valley è disponibile gratuitamente su Google Play STore per un periodo limitato : Da ora potete fare vostro uno dei migliori giochi per mobile mai realizzati senza spendere un centesimo. Monument Valley è completamente gratuito su Google Play Store per una settimana.Come riporta Androidauthority, l'apprezzato puzzle isometrico di Ustwo, recensito sulle nostre pagine, racconta la misteriosa fiaba della principessa Ida, intrappolata in un mondo fatto di percorsi e strutture in apparenza impossibili da superare, ma dove in ...

RiTorna in Valle Cervo la #distacalacrava Run : Dopo il grande successo della prima edizione domenica 20 maggio si terrà a Campiglia Cervo la seconda edizione della #distacalacrava Run, minitrail non competitivo organizzato dalla Pro Loco di ...

Valle Vigezzo : pescaTore muore nelle acque del Torrente Melezzo : Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nel torrente Melezzo, in Valle Vigezzo, dai vigili del fuoco volontari e dal Soccorso Alpino di Valle. Si tratterebbe di un pescatore che si trovava a Meis per una battuta di pesca in compagnia di un amico. L’uomo potrebbe scivolato o potrebbe avere accusato un malore. L'articolo Valle Vigezzo: pescatore muore nelle acque del torrente Melezzo sembra essere il primo su Meteo Web.

Ambrogio Ercoli : Serravalle deve uscire dal dormiTorio : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Ambrogio Ercoli: Serravalle ...

"Andremo avanti perchè Torino non giunga mai alla candidatura olimpica" : dalle Vallette il CoNo lancia il no a Torino 2026 : Mentre si sta compiendo il secondo anno di mandato della Appendino è sempre più evidente che un'alternativa politica non c'è e che questa deve essere costruita dalle persone." "La vera domanda che ...

Ciclismo : Il Giro d'Italia Torna in Valle d'Aosta : Ieri, il Governo regionale ha approvato la sottoscrizione della convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Società RCS Sport S.p.a. relativa all'organizzazione dell'arrivo della 20° tappa ...

Ferrovia di Chiaravalle : il treno Torna a sbuffare al Teatro Impero : Intanto il 3 maggio si terranno alcuni spettacoli rivolti agli studenti di Chiaravalle e del comprensorio, perseguendo la finalità di custodire la memoria della propria storia e di trasmetterla alle ...