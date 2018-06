Top Gun 2 | Tom Cruise dà l' annuncio su Instagram | il sequel 35 anni dopo

Top Gun - primo ciak per il sequel dello storico film con Tom Cruise : Il sequel di Top Gun diventa realtà. Trent'anni dopo il film che ha lanciato Tom Cruise nel firmamento hollywoodiano, Pete 'Maverick' Mitchell il tenente della marina degli Stati Uniti, il pilota ...

Al via le riprese di «Top Gun 2» : l’annuncio di Tom Cruise su Twitter : Maverick sulla pista di decollo, che guarda un aereo in lontananza attraverso i suoi Ray-Ban scuri, gli stessi che indossava trent’anni fa. «Giorno uno», scrive Tom Cruise a corredo dello scatto: le riprese del secondo capitolo di Top Gun sono ufficialmente iniziate. Il film, che uscirà nelle sale il 12 luglio 2019 per la regia di Joseph Kosinski, è fra i titoli più attesi dell’anno, fra i sequel più ghiotti in cantiere a ...

Top Gun - film stasera in tv 1 aprile : trama - curiosità - streaming : Top Gun è il film stasera in tv domenica di Pasqua 1 aprile 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Si tratta del film cult diretto da Tony Scott con protagonisti Tom Cruise, Kelly Mcgillis, Val Kilmer, Anthony Edwards. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Top Gun, film stasera in tv: ...

Top Gun - 10 curiosità sul cult anni '80 con Tom Cruise : Non solo aerei Quando scende dall'aereo, Maverick si mette di nuovo alla guida, questa volta di una Kawasaki GPZ 900R , all'epoca la moto di serie più veloce del mondo. Leggenda vuole che Tom Cruise ...