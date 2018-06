Archeologia - straordinaria scoperta a Roma : Tomba dell’Atleta - intatta da 2000 anni : straordinaria scoperta a Roma, in campo archeologico. E’ tutto esattamente com’era, immobile e intatto da oltre 2000 anni, nella Tomba a camera di epoca repubblicana, eccezionalmente scoperta alle porte di Roma, località Case Rosse, durante i lavori di Archeologia preventiva per il raddoppio dell’acquedotto Castell’Arcione-Salone. La Tomba dell’Atleta o degli strigili, così è stata chiamata dagli archeologi della ...

Assisi - la Lampada della Pace alla Merkel : la cancelliera in preghiera sulla Tomba di San Francesco : Puntualissima, la cancelleria tedesca Angela Merkel è arrivata ad Assisi per ricevere dalla comunità francescana la Lampada della Pace. La cerimonia si è svolta nella Basilica Superiore di San ...

LA MUMMIA - LA Tomba DELL'IMPERATORE DRAGONE - SU ITALIA 1/ Info streaming del film (oggi - 9 maggio 2018) : La MUMMIA - La TOMBA DELL'IMPERATORE DRAGONE, il film in onda su ITALIA 1 oggi, mercoledì 9 maggio 2018. Nel cast: Brendan Fraser e Maria Bello, alla regia Rob Cohen. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:19:00 GMT)

Risolto il mistero della Tomba di Tutankhamon : Scienza Un trono di meteoriti nella misteriosa stanza della Piramide di Cheope Fotogallery Scoperto a Giza il tempio perduto di Ramses II Fotogallery Tutankhamon era figlio di un incesto: ricostruita ...

Tomba DI NEFERTITI NON ESISTE - TUTANKHAMON : MISTERO RISOLTO/ Il team dell'Università di Torino al lavoro : TUTANKHAMON, MISTERO RISOLTO: secondo gli archeologi del Politecnico di Torino non ci sarebbe alcuna camera segreta, quindi la TOMBA di NEFERTITI non ESISTE.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:03:00 GMT)

La Mummia La Tomba dell’Imperatore Dragone - film stasera in tv 9 maggio : trama - curiosità - streaming : La Mummia La Tomba dell’Imperatore Dragone è il film stasera in tv mercoledì 9 maggio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Rob Cohen e vede tra gli interpreti Brendan Fraser e Jet Li. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La Mummia La Tomba dell’Imperatore Dragone, film stasera in tv: scheda TITOLO ...

Martina e le foto sulla Tomba di Regeni. Ira della mamma di Giulio : La madre del ricercatore morto in Egitto: "No a strumentalizzazioni". Il Pd si scusa: "Nostro intento era onorare la sua memoria, rimuoveremo le foto"

Reddito di cittadinanza M5S : la pietra Tombale della Banca d'Italia : Negli ultimi giorni, il Reddito di cittadinanza del M5S è sulla bocca di tutti. Da oggi, lo sarà ancora di più. In queste ore, infatti, la Banca d'Italia ha rilasciato un commento sul provvedimento ...

Martina sulla Tomba di Regeni. Ira della mamma : Gravissimo : Polemica sul segretario democratico Maurizio Martina. Il dem, che ieri si trovava in Friuli per appuntamenti politici, si è recato a rendere omaggio in forma privata alla tomba di Giulio Regeni a Fiumicello di Udine. Martina è stato immortolato davanti alla tomba del giovane ricercatore scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e trovato morto il 3 febbraio lungo la via che collega la capitale egiziana ad Alessandria. La madre di Giulio ha scritto ...

Trattativa Stato-Mafia - sentenza : condannati Dell'Utri e Bagarella/ M5S : "Pietra Tombale su Berlusconi" : sentenza sul processo Trattativa Stato-Mafia: ultime notizie, imputati alla sbarra. Nell'aula bunker di Palermo la sentenza: 28 anni a Bagarella, 12 anni a Ciancimino, Mori, Dell'Utri(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:44:00 GMT)

La Pasqua amara di una mamma - rubati gli ovetti portati sulla Tomba della figlia Video : Una toccante storia di Pasqua ha per protagoniste una mamma e una figlia che non c'è più. In queste ore l'amarezza e l'indignazione per un duplice #furto su una tomba hanno accentuato le sofferenze di una famiglia, anche se la piccola comunita' in cui vive ha risposto subito con sincero affetto e tanta solidarieta'. Come si sa, l'uovo è simbolo per eccellenza della festivita' Pasquale [Video], segno della resurrezione di Cristo dal sepolcro, ...