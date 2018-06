Tina Cipollari e Gemma Galgani Uomini e Donne | ballano insieme e fanno pace Quanto

Chicco Nalli e Tina Cipollari : la rivelazione di lei è spiazzante. Succede tutto in studio - a Uomini e Donne : Anche questa stagione di Uomini e Donne volge al termine. L’ultima puntata del trono over è stata trasmessa giovedì 31 maggio ma figuratevi se si poteva chiudere il sipario senza una qualche sorpresa, un colpo di scena. Come sempre, hanno dominato la puntata Gemma Galgani (e il corteggiatore Marco) e Giorgio Manetti, ma la vera protagonista è stata Tina Cipollari, che per la prima volta ha parlato del suo ex marito, Chicco Nalli, in ... : Anche questa stagione divolge al termine. L’ultima puntata del trono over è stata trasmessa giovedì 31 maggio ma figuratevi se si poteva chiudere il sipario senza una qualche sorpresa, un colpo di scena. Come sempre, hanno dominato la puntata Gemma Galgani (e il corteggiatore Marco) e Giorgio Manetti, ma la vera protagonista è stata, che per la prima volta ha parlato del suo ex marito,, in ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari : 'Pronta a fare da testimone di nozze a Chicco' Video : Tina Cipollari è tornata a parlare della relazione con l’ex marito nel corso della puntata del 31 maggio del trono over di Uomini e Donne. L’opinionista ha richiamato la fine del suo rapporto con Chicco Nalli nel replicare ad una signora del pubblico che attaccava Giorgio Manetti [Video]. Il cavaliere è finito nel mirino per aver chiesto a Gemma di voler fare un “ultimo ballo” con lei. “E’ il modo migliore per superare le incomprensioni e ... è tornata a parlare della relazione con l’ex marito nel corso della puntata del 31 maggio del trono over di. L’opinionista ha richiamato la fine del suo rapporto con Chicco Nalli nel replicare ad una signora del pubblico che attaccava Giorgio Manetti []. Il cavaliere è finito nel mirino per aver chiesto a Gemma di volerun “ultimo ballo” con lei. “E’ il modo migliore per superare le incomprensioni e ...

Tina Cipollari contro Kikò dopo le foto con la nuova compagna? Ecco tutta la verità : Nell'ultimo numero di Nuovo si parla di una Tina Cipollari furiosa dopo aver visto le foto del suo ex marito Kikò insime alla nuova fidanzata Myr Garrido , attrice spagnola 11 anni più piccola di lui. ... : Nell'ultimo numero di Nuovo si parla di unafuriosaaver visto ledel suo ex maritoinsime allafidanzata Myr Garrido , attrice spagnola 11 anni più piccola di lui. ...

Tina Cipollari : "Kikò Nalli? Non parlerò mai male del mio ex marito" : Tina Cipollari, nel corso dell'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni assai private sulla fine del suo matrimonio con Kikò Nalli. Rivolgendosi ad una signora del pubblico, l'opinionista del programma di Maria De Filippi ha svelato aspetti inediti del dopo separazione: Le racconto la mia storia personale. Io mi sono separata da mio marito Kikò. Lo stimo tantissimo. Siamo genitori di tre ... , nel corso dell'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni assai private sulla fine del suo matrimonio con Kikò Nalli. Rivolgendosi ad una signora del pubblico, l'opinionista del programma di Maria De Filippi ha svelato aspetti inediti del dopo separazione: Le racconto la mia storia personale. Io mi sono separata da mio marito Kikò. Lo stimo tantissimo. Siamo genitori di tre ...

Tina Cipollari parla di Chicco Nalli : “Se lui si fidanza…” : Uomini e Donne: Tina Cipollari torna a parlare del suo ex Chicco Nalli E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa circostanza a tenere banco come al solito è stata Gemma Galgani, che ha fatto molto discutere per via della sua travagliata vita amorosa. Cosa è successo stavolta? E’ stata lasciata dal bel cavaliere di origini livornesi Marco. Difatti l’uomo non ha gradito, che durante la sua ... : Uomini e Donne:torna are del suo exE’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa circostanza a tenere banco come al solito è stata Gemma Galgani, che ha fatto molto discutere per via della sua travagliata vita amorosa. Cosa è successo stavolta? E’ stata lasciata dal bel cavaliere di origini livornesi Marco. Difatti l’uomo non ha gradito, che durante la sua ...

Tina Cipollari furiosa con Kikò per la nuova fidanzata? La verità al Trono Over : In che rapporti sono rimasti Tina Cipollari e il marito Kikò, Chicco Nalli? La Vamp ne parla al Trono Over di Uomini e Donne Altro che liti e malumori: dopo il divorzio, il rapporto tra Tina Cipollari e Chicco Nalli è più che mai solido! Nel corso di una puntata del Trono Over di Uomini […] L'articolo Tina Cipollari furiosa con Kikò per la nuova fidanzata? La verità al Trono Over proviene da Gossip e Tv. : In che rapporti sono rimastie il marito, Chicco Nalli? La Vamp ne parla aldi Uomini e Donne Altro che liti e malumori: dopo il divorzio, il rapporto trae Chicco Nalli è più che mai solido! Nel corso di una puntata deldi Uomini […] L'articoloconper laLaalproviene da Gossip e Tv.