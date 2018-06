Terremoto Centro Italia | ancora 6 mesi di sospensione del pagamento delle bollette

Terremoto Centro Italia : prime 20 casette “Sae” a Cittareale (RI) : A Cittareale, borgo del Reatino colpito dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016, sono state consegnate 20 “casette”, Soluzioni Abitative d’Emergenza (Sae). “Oggi dobbiamo ringraziare questa nostra Italia, che molto spesso ci affrettiamo a criticare, ma che con questa giornata dimostra ancora una volta la sua vicinanza a questi territori. Perché non è scontato che quando una casa crolla, lo Stato la ...

Terremoto Centro Italia : il sindaco Alemanno invita il nuovo Presidente del Consiglio a Norcia : “Le questioni legate al Terremoto ci auguriamo che siano in cima all’elenco delle priorita’ del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al quale auguriamo buon lavoro e fin da adesso lo invitiamo quanto prima a visitare Norcia“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco Nicola Alemanno. “Il Presidente Conte spero che possa sedersi al piu’ presto al tavolo con il commissario straordinario alla ...

Terremoto : forte scossa in Indonesia - epicentro nell’Oceano Indiano [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

Terremoto L’Aquila : epicentro a Pizzoli - scossa avvertita anche a Penna Sant’Andrea [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia : domani il sindaco Amatrice incontra il Principe Carlo : Il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, ha raggiunto oggi l’Inghilterra per incontrare i referenti di Intbau Italia e del World Monument Fund. domani Palombini sarà in Cornovaglia, a Poundbury, dove incontrerà il Principe di Galles, Carlo d’Inghilterra, che nell’aprile del 2017 aveva visitato il borgo reatino distrutto dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016. Intbau, International Network for ...

Terremoto Catania : scossa con epicentro a Randazzo [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia : ecco come verrà recuperata la Torre di Norcia : La soprintendente ai Beni culturali dell’Umbria, Marica Mercalli, ha spiegato che i passaggi da eseguire prima di avviare i lavori di ristrutturazione della Torre civica di Norcia consistono nel consolidamento della base e smontaggio controllato della cella campanaria, successivamente si passerà al recupero. La Torre comunale “è stato il primo edificio ad essere stato messo in sicurezza subito dopo il sisma, in quanto la cella ...

Nuova scossa di Terremoto nel Centro Italia - fortemente avvertita fino ad Ancona Video : Una Nuova scossa di terremoto ha colpito il Centro Italia, dopo qualche giorno in cui sembrava che lo sciame si fosse acquietato nella zona fra Muccia, Pieve Torina e Camerino. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto una magnitudo pari a 3.9 della scala Richter, e si sarebbe verificato precisamente alle 10:49 ora Italiana, sorprendendo gran parte della popolazione mentre era a lavoro o a ...

Nuova scossa di Terremoto in Centro Italia - epicentro ad Amatrice [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto nel Canale di Sicilia : epicentro vicino Linosa [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia : consegnate ai sindaci 3.303 “casette” Sae : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai sindaci sono 3.303, rispetto alle 3.645 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 284 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione che, unitamente alle casette già consegnate, portano il totale al 98% del fabbisogno. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.557 Sae nelle Marche, 787 nel Lazio, 742 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate nelle ...

Forte scossa di Terremoto avvertita in Centro Italia : epicentro tra Marche e Umbria - ecco i DATI e MAPPE preliminari [LIVE] : 1/3 ...

Terremoto 2.8 nel mare di Messina : epicentro vicino Rometta : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 e' stata registrata dall'Ingv nel mare di Messina. Il sisma a 7 chilometri da Rometta.