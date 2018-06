Termine minimo per gli aggiornamenti dei Samsung Galaxy | sentenza storica in Olanda

optimaitalia

: Termine minimo per gli aggiornamenti dei #SamsungGalaxy: sentenza storica in Olanda - GioPao9 : Termine minimo per gli aggiornamenti dei #SamsungGalaxy: sentenza storica in Olanda - OptiMagazine : Termine minimo per gli aggiornamenti dei #SamsungGalaxy: sentenza storica in Olanda - Libercolo : @meb Ma #jobsact doveva mettere fine al precariato (queste le intenzioni).. Qui ci sono tanti posti a termine.. e m… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Da secoli si discute dei termini entro i quali vengono assicurati glisoftware per coloro che dispongono di un. La soglia minima, riportata di tanto in tanto dal produttore attraverso i suoi canali social ufficiali, ci ha sempre parlato di due anni, ma questo evidentemente non ha soddisfatto il pubblico olandese. Non è un caso che il colosso coreano abbia dovuto affrontare una vera e propria causa legale contro utenti che hanno chiesto alla Corte di estendere il suddetto limite ad almeno quattro anni.Come è andata a finire? Per una volta laha difeso l'azienda, in quanto è stata giudicata inammissibile una richiesta che andrebbe applicata ad eventi futuri. Ad esempio, nessuno può sapere se eventuali bug in un intervallo così esteso come quello dei quattro anni possano consentire o meno al produttore di rendere disponibilisoftware ...