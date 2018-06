Tennis | Corrado Barazzutti | “La scuola italiana è valida Abbiamo tre generazioni su cui

Tennis - parla Corrado Barazzutti : “Ci sono stati anni in cui non abbiamo avuto giovani che potessero garantire un ricambio” : A margine della sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia hanno parlato alla “Gazzetta dello Sport” i due capitani, ovvero Corrado Barazzutti e Yannick Noah: per entrambi parole che guardano al futuro più che a quanto accaduto a Genova. Il capitano azzurro ha tracciato le linee guida per il movimento italiano, mentre il transalpino ha parlato dell’avvenire della competizione. Barazzutti ha dichiarato alla Rosea: “Anche se ...