Temptation Island Vip | Francesca Cipriani non sarà tentatrice?

Temptation Island Vip : i concorrenti pronti alla sfida? : Temptation Island Vip vedrà la luce solo il prossimo settembre, ma già abbiamo una certezza. Simona Ventura sarà alla guida del reality con i volti noti dello spettacolo! Dopo essere stata oscurata dal recente palinsesto, Super Simo è pronta a ritornare in pista in un contesto del tutto diverso e familiare allo stesso tempo. Simona Ventura non è nuova ai reality e Temptation Island Vip sarà un’occasione in più per ritornare a fare ciò che ...

Uomini e Donne/ Ida e riccardo e altre due coppie pronte a Temptation Island? L'appello del web (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Alcune coppie nate quest'anno pronte a partecipare a Temptation Island? Ida e riccardo e Sossio con Ursula in pole!(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 07:05:00 GMT)

Georgette Polizzi di Temptation Island dopo l’uscita dall’ospedale : “Come sto imparando a convivere con la malattia” : Georgette Polizzi torna a parlare della sua malattia: ecco come l’ex protagonista sta rispondendo alle cure Da quando è uscita dall’ospedale Georgette Polizzi è stata sicuramente un esempio positivo per tutti. L’ex di Temptation Island, che oggi sta lottando con la sclerosi multipla, ha per questo ricevuto molto affetto sui social. A chi l’ha sostenuta e […] L'articolo Georgette Polizzi di Temptation Island dopo ...

Georgette Polizzi di Temptation Island dopo l’uscita dall’ospedale : “Come sto imparando a convive con la malattia” : Georgette Polizzi torna a parlare della sua malattia: ecco come l’ex protagonista sta rispondendo alle cure Da quando è uscita dall’ospedale Georgette Polizzi è stata sicuramente un esempio positivo per tutti. L’ex di Temptation Island, che oggi sta lottando con la sclerosi multipla, ha per questo ricevuto molto affetto sui social. A chi l’ha sostenuta e […] L'articolo Georgette Polizzi di Temptation Island dopo ...

Nicolò e Virginia di Uomini e Donne a Temptation Island? L’indizio sospetto : Temptation Island, ci saranno anche Virginia e Nicolò di Uomini e Donne? Spunta un post sospetto Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island, in partenza a luglio su Canale 5. Tra le coppie della nuova edizione potrebbe esserci anche una nata a Uomini e Donne, ovvero quella formata da Nicolò Brigante e […] L'articolo Nicolò e Virginia di Uomini e Donne a Temptation Island? L’indizio sospetto proviene da Gossip e ...

Simona Ventura conferma la conduzione di Temptation Island Vip : Indietro 28 maggio 2018 2018-05-28T17:28:18+00:00 ROMA – È ufficiale. Simona Ventura sarà alla conduzione di Temptation Island Vip. A confermarlo è la stessa presentatrice. “A settembre sarò al timone di Temptation Island Vip – ha detto dalle pagine de Il Messaggero -, ma non aggiungo altro”. Sciolto il dubbio conduttrice, si cominciano ad ipotizzare i nomi […] L'articolo Simona Ventura conferma la conduzione di Temptation Island Vip ...

«Temptation Island Vip» : Simona Ventura conduce - ma chi parteciperà? : Sì, Temptation Island Vip si farà. Sì, a condurlo sarà Simona Ventura. «Non posso aggiungere altro», spiega SuperSimo confermando i molti rumors che la volevano al timone del programma. Pochissime le informazioni sulla versione vip dello show: sappiamo che andrà in onda a settembre, che le registrazioni partiranno nel mese di agosto e che la formula sarà la stessa dell’originale, con coppie più o meno consolidate pronte a mettersi alla ...

Temptation Island Vip : Simona Ventura sarà la conduttrice : Simona Ventura si prepara per una nuova avVentura: la conduttrice sarà al timone della prima edizione di Temptation Island Vip . A rivelare la notizia in anteprima è il sito di Davide Maggio, dove ...

UOMINI E DONNE/ Sossio Aruta - dopo Ursula a Temptation Island? Mistero sui social (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over: Sossio Aruta, dopo aver concesso l’esclusiva a Ursula, ha sorpreso i suoi fan con un hashtag misterioso. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 07:05:00 GMT)

Temptation Island Vip - Simona Ventura condurrà la prima edizione : Simona Ventura - Maria De Filippi sta diventando un vero e proprio sodalizio professionale.Sotto l'egida di Maria De Filippi, infatti, Simona Ventura prenderà parte al terzo programma televisivo prodotto dalla Fascino, il secondo nel ruolo di conduttrice: stiamo parlando della prima edizione vip di Temptation Island, il docu-reality estivo di Canale 5 dedicato alle coppie che decidono di mettere alla prova il loro amore, sottoponendosi ...

Temptation Island vip - Simona Ventura confermata alla conduzione : “Maria De Filippi? Una vera amica” : L’indiscrezione rimbalzava sui siti da mesi, ma solo ora ha trovato l’ufficialità: Simona Ventura condurrà la prima edizione vip di Temptation Island, in onda da settembre su Canale 5. Il reality dei sentimenti, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e in onda con successo ogni estate, quest’anno avrà la sua versione con i personaggi (più o meno) noti: coppie con la passione per i riflettori, dunque, metteranno alla prova ...

Simona Ventura conduttrice di Temptation Island Vip : E’ fatta per il ritorno in tv di Simona Ventura. La conduttrice dovrebbe essere al timone della prossima edizione di

Simona Ventura alla conduzione di Temptation Island Vip - il reality estivo dei sentimenti e delle tentazioni : Temptation Island Vip va a Simona Ventura! alla fine Super Simo ce l’ha fatta! Sarà al timone del reality dei sentimenti e delle tentazioni nella versione vip! Sembra ormai manchi sola la firma e la cosa sarà definitiva: al timone della prima edizione del celebrity talent targato Maria De Filippi, sarà Simona Ventura. Simona Ventura alle redini di Temptation Island Vip Simona Ventura torna in tv quindi nuovamente grazie a Maria De Filippi, ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura verso la conduzione : Indietro 26 maggio 2018 2018-05-26T13:10:20+00:00 ROMA – Simona Ventura sarebbe stata scelta da Mediaset come conduttrice di Temptation Island Vip. A dare l’indiscrezione è il sito di Davide Maggio che anticipa un accordo che “sembra essere fatto”. A quanto pare mancherebbe soltanto la firma si Super Simo. Se la notizia si dovesse rivelare veritiera, la […] L'articolo Temptation Island Vip, Simona Ventura verso la conduzione proviene da ...