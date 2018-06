Tar Lazio respinge ricorso Dire-Mf Legittima gara agenzie stampa

Antitrust - il Tar del Lazio conferma : 60 milioni di euro di multa a Algida : È confermata la sanzione da oltre 60 milioni di euro inflitta nell'ottobre 2017 dall'Antitrust a Unilever Italia - società attiva nella commercializzazione di prodotti di largo consumo con marchi noti,...

Fca - l'ad : 'Dal 2004 sempre raggiunto Target finanziari. No speculazioni su consolidamento' : BALOCCO - 'Dal 2004 a oggi, con l'eccezione della crisi globale del 2008, abbiamo sempre raggiunto i nostri target finanziari'. Lo ha affermato l'ad di Fca Sergio Marchionne...

Borut Pahor al Quirinale - colazione con MatTarella : Sono stati giorni intensi per il presidente della Repubblica italiana , Sergio Mattarella. Ieri sera, il capo dello Stato ha definito "complesso" l'itinerario "che si è concluso con la formazione del ...

Strappa la carta di circolazione dalle mani dei carabinieri che aveva insultato - solo per eviTare la multa. Finisce nei guai : Oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale : sono queste le accuse contestate a A.S. , queste le sue iniziali, , 52enne di Gallipoli deferito in stato di libertà dai carabinieri della ...

Le Tariffe degli enti locali sono aumentate 3 volte più dell'inflazione : Gli oltre 8000 Comuni e le 20 Regioni d’Italia pesano sempre più sulle tasche degli italiani, secondo il calcolo della Cgia di Mestre. E di contro, l’efficienza della pubblica amministrazione, soprattutto al Sud...

Impennata dell'inflazione a maggio : alimenTari e benzina spingono i prezzi : MILANO - 'Significativa' Impennata dell'inflazione a maggio, sia in Italia che in Europa: numeri che la Bce monitora con grande attenzione, perché il surriscaldamento dei prezzi , che devono ...

Grandi manovre Lazio - vertice Lotito-Inzaghi con Tare : È andato in scena ieri sera l'incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito, il ds Igli Tare e il tecnico Simone Inzaghi. I tre sono arrivati attorno alle 21.15 al ristorante da 'Vladimiro' in ...

Grecia : scioperi contro austerity - cancellazioni e riTardi nei trasporti : Roma, 30 mag. (AdnKronos/dpa) – Giornata difficile in Grecia nel settore dei trasporti a causa degli scioperi che hanno nel mirino le politiche di austerity. cancellazioni e ritardi sono previsti oggi per i aerei, traghetti e ferrovie. “Stiamo protestando contro l’austerity, l’alta tassazione e la disoccupazione”, hanno dichiarato i sindacati Gsee e Adedy. I controllori di volo incroceranno le braccia dalle ore 9 ...

Grecia : scioperi contro austerity - cancellazioni e riTardi nei trasporti : Roma, 30 mag. (AdnKronos/dpa) – Giornata difficile in Grecia nel settore dei trasporti a causa degli scioperi che hanno nel mirino le politiche di austerity. cancellazioni e ritardi sono previsti oggi per i aerei, traghetti e ferrovie. “Stiamo protestando contro l’austerity, l’alta tassazione e la disoccupazione”, hanno dichiarato i sindacati Gsee e Adedy. I controllori di volo incroceranno le braccia dalle ore 9 ...

Possibili le rimodulazioni Iliad Italia in futuro? Precisazioni sulle Tariffe : Possibile che in futuro si possa andare incontro alle rimodulazioni Iliad Italia? In queste ore si e parlato moltissimo della prima offerta da parte del nuovo operatore che ha appena fatto il suo esordio nel nostro Paese, grazie alla super tariffa con minuti ed SMS illimitati, oltre a 30 GB per la navigazione all'ottimo prezzo di 5,99 euro al mese. Durante l'evento di Milano è stata usata più volte l'espressione "trasparenza" e "per sempre", ...

Tare blinda Immobile : 'Resta alla Lazio. Milinkovic diventerà il centrocampista più forte del mondo' : Igli Tare, ds della Lazio ha parlato a margine della premiazione che lo ha visto protagonista come miglior scouting dell'anno. Ai microfoni di Sky Sport ha provato a fare chiarezza sul futuro della ...

Tare : 'Immobile resterà alla Lazio. Nessuna offerta per Milinkovic' : La sua crescita è stata straordinaria in questi 3 anni alla Lazio: la società non lo ha messo sul mercato, ma è destinato a divenTare il più grande centrocampista del mondo, normale piaccia a tanti '.

Di Maio : impeachment di MatTarella per eviTare reazione popolazione : "Se andiamo al voto e vinciamo poi torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al governo. Per questo dico che bisogna mettere in stato di accusa il Presidente. Bisogna parlamentarizzare ...

Governo - Di Maio : “Occorre impeachment MatTarella per eviTare reazioni della popolazione. Poi si torna al voto” : Quella più evocativa era l’unica senza virgolettato. Ma – dopo le indiscreazioni – a parlare direttamente di impeachment è arrivato Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento 5 stelle è intervenuto telefonicamente a Che tempo che fa per essere intervistato da Fabio Fazio e ha detto: “Se andiamo al voto e vinciamo poi torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al Governo. Per questo dico che bisogna mettere in Stato di ...