Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri e Sean Kingston nel nuovo singolo “Amore e

Takagi & Ketra e Giusy Ferreri insieme per “Amore e Capoeira” sarà tormentone? : Dopo il new vintage 60’s de “L’esercito del selfie” e la retrowave italo-disco di “Da sola in the night” questa volta Takagi & Ketra faranno ballare con un futuristico Baile do Favela, il ritmo brasiliano partito dai sobborghi di Rio e Sao Paulo che sta spopolando in tutto il globo, accompagnato da una melodia killer cantata dall’inconfondibile voce di Giusy Ferreri e con la collaborazione della superstar Americana/Jamaicana Sean Kingston ...