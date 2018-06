Taekwondo | Grand Prix Roma 2018 | Simone Alessio si ferma ai piedi del podio | Daniela

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : show nella Capitale - Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo in cerca di un podio storico : Un appuntamento storico per dare linfa al ricambio generazionale azzurro e avvicinare i giovani italiani al Taekwondo. Il Grand Prix 2018 aprirà le danze a Roma, dove i migliori interpreti internazionali della disciplina si sfideranno per andare a caccia del podio e per accumulare punti importanti per non dover rincorrere gli avversari nel ranking. Restare davanti, infatti, vuol dire garantirsi tabelloni meno stressanti, soprattutto in una fase ...