Tabacco | Bio-on GIMA TT danno vita ad una nuova società per lo sviluppo e produzione di

(Di venerdì 1 giugno 2018) Bio-on S.p.A., quotata all’AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore della bio plastica di alta qualità, naturale e biodegradabile al 100%, annuncia la creazione di AMT Labs S.p.A. NEWCO dedicata allo studiodi materiali innovativi per il mondo del. LaAMTLabs fondata da Bio-on S.p.A. e capitalizzata con 10 milioni di euro vede oggi l’ingresso diTT, con una quota del 20 % per un investimento di 2.2 milioni di euro.TT è leader nella progettazione e nell’assemblaggio di macchine automatiche su base elettronica per il packaging dei prodotti derivati dale in particolare di quelli digenerazione a rischio ridotto.TT è controllata da IMA S.p.A. ed è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana dall’Ottobre 2017. “Sono estremamente soddisfatto di condividere assieme aTT questa importante ...