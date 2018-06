Svelata la nuova Bugatti di Lego Technic

Serie A Cagliari - Svelata la nuova maglia rossoblù : Cagliari - Il Cagliari Calcio conferma lo sponsor tecnico Macron fino al 2023 e svela la nuova maglia rossoblù che i giocatori indosseranno nella stagione 2018-2019. La versione 'casalinga' mantiene ...

Cagliari - Svelata nuova maglia rossoblù : ANSA, - Cagliari, 24 MAG - Il Cagliari Calcio conferma lo sponsor tecnico Macron fino al 2023 e svela la nuova maglia rossoblù che i giocatori indosseranno nella stagione 2018-2019. La versione '...

Svelata la nuova Ferrari Sp38 : è un esemplare unico : Roma, 23 mag. , askanews, Svelata a Fiorano , Modena, la Ferrari Sp38, l'ultima nata del programma One-Off. 'Non appena terminata la cerimonia di consegna a uno dei più affezionati clienti afferma la ...

Agony : Svelata una nuova Modalità : Madmind Studios ha rivelato ulteriori informazioni sulla Agony Mode che includerà contenuti addizionali al gioco horror-survival Agony che sarà disponibile il 29 Maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nuovi dettagli per la modalità Agony La modalità aggiuntiva prevede camere generate in modo casuale per consentire ai giocatori di testare le loro abilità infernali di sopravvivenza. In misteriosi labirinti ...

La nuova mappa di Rainbow Six Siege Operazione Para Bellum Svelata in video : Le novità in Rainbow Six Siege sono sempre dietro l'angolo: tanta è infatti l'attenzione che Ubisoft ripone nei contenuti inediti in cantiere per il proprio titolo, con la community che viene quindi coccolata con cura anche a distanza di ormai oltre due anni dall'avvento del titolo sul mercato videoludico. Dopo un avvio piuttosto stentato, Rainbow Six Siege ha ingranato le marce alte e non ha alcuna intenzione di rallentare la propria ...

Porsche 911 GT3 R - Svelata la nuova versione da gara : Per la stagione 2019 le scuderie private potranno contare su una nuova sportiva da competizione, la Porsche 911 GT3 R. Derivata dall'appena rinnovata GT3 RS stradale (qui la nostra prova al Nürburgring), la R introduce soluzioni tecniche e aerodinamiche appositamente sviluppate per la pista ma pensate per non gravare eccessivamente sui costi d'utilizzo. La Porsche ha già aperto gli ordini, proponendo la 911 da gara con prezzi da 459.000 ...

Nuova Renault Clio - l’evoluzione Svelata nel 2019 : La Renault Clio IV è sicuramente tra le auto che meglio hanno rappresentato l’evoluzione di un Segmento, il B, che un tempo contava le utilitarie. Oggi le auto più che per dimensioni possono identificarsi per allestimenti, oltre che per dotazioni meccaniche, tecnologiche e di supporto alla guida, attive e passive. La Clio è in continua evoluzione. Dal primo modello del 1990 è passato tanto tempo e tanto è cambiato sia sottopelle, che ...

Il 25/04/2018 verrà Svelata la nuova Lexus ES - e arriverà in Europa : Prende forma una nuova visione del lusso, come recita la frase che accompagna il video che preannuncia l’arrivo della nuova berlina di Lexus. E’ ormai imminente l’arrivo della nuova generazione della berlina di gamma media della Lexus nei mercati di tutto il mondo. arriverà anche in Europa, una vera novità. Lexus fino ad oggi ci ha abituato principalmente a vetture di gamma alta e principalmente bellissimi Suv, rifiniti come ...

Svelata nuova arma LMG per Fortnite : quando l’uscita? : Nuovo giorno, nuova arma Svelata per Fortnite da parte di Epic Games. Si tratta della LMG, cioè la Light Machine Gun (mitragliatrice leggera), l'ultima aggiunta al Battle Royale di Fortnite. L'arma è apparsa nella sezione 'Coming Soon' del gioco. La sua descrizione indica che "la nuova arma LMG ha una velocità di fuoco elevata, lungo raggio e una ricarica lenta". Questo probabilmente rende la LMG relativamente simile al Minigun di Fortnite nel ...

Gran Turismo Sport : la prossima settimana sarà Svelata una nuova auto realizzata in collaborazione con Audi : Mentre poco tempo fa Polyphony Digital ha aggiornato il suo Gran Turismo Sport con alcune gradite aggiunte nell'update 1.15, ecco che il titolo esclusivo per PS4 si prepara a ricevere una nuova vettura.Come segnala Dualshockers, Polyphony Digital e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato un teaser trailer dedicato alla collaborazione con Audi per la nuova auto che sarà svelata ufficialmente il prossimo 9 aprile. Questa collaborazione ...