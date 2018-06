Superenalotto | la fortuna bacia tre volte | euro a pioggia da Nord a Sud

Superenalotto - stavolta c'è un solo fortunato : la vincita sfiora i 200mila euro : Nessun '6' nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 26 maggio. La sestina vincente non...

LOTTO/ Estrazioni 22 maggio 2018 - Superenalotto e 10eLotto : numeri vincenti e il 31 fortunato : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO del 22 maggio: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.61/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:10:00 GMT)

Lotto/ Estrazioni 19 maggio 2018 - Superenalotto e 10eLotto : i ‘fortunati’ 78 e 87 e i numeri vincenti : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto del 19 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.60/2018: ultime notizie, aggiornamenti. Niente Jackpot, centenari spariti(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:35:00 GMT)

LOTTO/ Estrazioni 17 maggio 2018 - numeri vincenti Superenalotto e 10eLotto : la Smorfia e la ‘sfortuna’ : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO del 17 maggio: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.59/2018: ultime notizie, niente Jackpot e le nuove quote. Tutte le vincite(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:02:00 GMT)

Superenalotto - fine del giallo : il fortunato vincitore dei 130 milioni si è presentato : Festa grande a Vittoria, in provincia di Ragusa. Non ci sono stati 6 né 5+1 ma l’ultimo concorso del SuperEnalotto ha regalato la vincita di un “5” da 165.493,77 euro. La vincita è stata realizzata a presso il...

Lotto e Superenalotto - i numeri dell'ultima estrazione. Caccia a 9 fortunati : rischiano di perdere tutto : Come ogni martedì nella serata di ieri, 15 maggio 2018, c’è stata la consueta estrazione dei numeri vincenti di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto .Non sono state ancora rese note invece eventuali vincite registrate a Lotto e 10eLotto nell’ultima estrazione del 15 maggio. Ecco tutti i numeri vincenti. La sestina vincente del SuperEnaLotto 3 - 10 - 38 - 52 - 65 - 71 Jolly 1 Numero SuperStar 49--Nessun 6, né 5+1 per quanto riguarda il SuperEnaLotto. ...

Superenalotto - la fortuna bacia Napoli : con tre euro vince un 5 da 1 - 3 milioni : Non ci sono stati 6 né 5+1 ma l'ultimo concorso del Superenalotto regala un '5 Stella' da 1.293.939,75 euro a Napoli . La vincita è stata realizzata presso la tabaccheria De Vivo in via Santa Lucia ...

Superenalotto - sabato sera con brindisi per 6 fortunati : così hanno vinto 35mila euro : Nessun sei e continua a crescere il Jackpot del SuperEnalotto: non è stata centrata la sestina esatta nel concorso del 5 maggio 2018 e il premio di prima categoria vola a 31,2 milioni di euro. A festeggiare, dopo l'ultima estrazione...

ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto oggi : numeri vincenti - ecco la combinazione fortunata! (217/2018) : ESTRAZIONE SiVinceTutto Superenalotto del 2 maggio, i numeri vincenti in diretta con il concorso 217/2018. numeri in diretta e in aggiornamento live. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 20:19:00 GMT)

La fortuna bacia la Gallura : vinti al Superenalotto quasi 650mila euro : Centrato il 5+1 al bar di Luogosanto. Luogosanto baciato dalla fortuna. Nel bar Ricciu, che si trova sulla statale 133 per Tempio, è stato centrato, sabato sera, al Superenalotto il 5 + 1 . Una ...

Premi e un viaggio da sogno con “Insegui la fortuna” - il nuovo concorso di Superenalotto e Sisal : Al via il nuovo concorso SuperEnalotto: dal 15 aprile al 19 giugno “Insegui la fortuna” e vinci tanti fantastici Premi!

Superenalotto - che stangata per il vincitore dei 130 milioni : 15 "spariscono" per la 'tassa fortuna' : Un "6" da sogno al SuperEnalotto, un "6" da 130 milioni di euro. Chi li ha vinti...

Superenalotto - il nisseno più fortunato di sempre si deve "fare vivo" entro il 17 luglio : Ha tempo fino al 17 luglio il fortunato vincitore del 6 da 130 milioni di euro al SuperEnalotto. Con una schedina 2 pannelli da 21...

“Supervincita? Macché”. Quanto deve pagare di tasse il fortunato. Superenalotto - ha giocato 21 euro e ne ha vinti 131 milioni. Ma la “sorpresa” è dietro l’angolo : quanto sparirà dal montepremi : Prendiamola con le pinze, è vero che la cifra vinta è da vertigini e che tutto è in proporzione, ma se andiamo a vedere quanto è l’importo che il vincitore dovrà pagare di tasse, viene un mancamento. Ricapitoliamo, ieri è stato centrato il 6 al Superenalotto in una ricevitoria di Caltanissetta. Il fortunato si è portato a casa 130,2 milioni di euro. Ma quanto dovrà pagare di tasse allo Stato? L’uomo dovrà infatti fare i conti ...