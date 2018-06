Super Drags | il teaser della serie animata queer di Netflix

wired

(Di venerdì 1 giugno 2018) Bastano una trentina di secondi per immergerci nelle atmosfere di, la nuovache arriverà prossimamente su. Si tratta di una produzione originale brasiliana, realizzata da Anderson Mahanski, Fernando Mendonça e Paulo Lescaut, e che affonda le sue radici nel tradizionale interesse per la diversità e l’espressione di sé insito nella cultura carioca. Secondo la sinossi ufficiale, Patrick, Donny e Ramon durante il giorno lavorano in un centro commerciale dovendo affrontare clienti insolenti e un capo puntiglioso; di notte, però, le loro dive interiori prendono il sopravvento sotto le spoglie delle favolose drag queen Lemon Chiffon, Cran Sapphire e Crimson Scarlet: insieme dovranno porre fine alle divisioni all’internocomunità lgbt e spargere nel mondo il loro carico di glitter. I cinque episodi che comporranno la prima stagione faranno il ...