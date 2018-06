Sulla politica La7 fa impallidire la Rai

BEPPE GRILLO "CALMA" M5S : “POLITICA E NON VIOLENZA”/ E Di Maio lo segue Sulla nuova linea "soft" : BEPPE GRILLO scrive al "Fatto Quotidiano" e calma il M5s: "questa è la politica, costruire idee diverse dalla violenza". Critiche al Colle, "sgambetto di Mattarella alla democrazia"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:27:00 GMT)

È "impingement" la parola più cercata su Google Sulla crisi politica italiana : “Vogliamo l’impingement contro Mattarella!”. No, non è un refuso di chi scrive quello che avere letto. O meglio, è un errore che i trend di Google hanno registrato negli ultimi giorni dopo gli annunci dardeggianti di Luigi di Maio nei confronti del Quirinale, reo di aver posto il veto su Savona e aver fatto crollare le ambizioni gialloblu. Gli elettori del Movimento 5 Stelle e della Lega, e molti altri utenti, ...

Denis Verdini Sulla morte politica di Luigi Di Maio : 'La roulette russa che lo ha ucciso politicamente' : Nelle premesse, Verdini scrive: 'Quella a cui stiamo assistendo, ormai, non è più solo una crisi politica , essendosi trasformata in una gigantesca roulette russa con la pistola, però, quasi tutta ...

Troppe intercezze Sulla crescita - Draghi e la Bce non discutono la futura politica monetaria : Il consiglio direttivo Bce non ha discusso sulle prospettive di politica monetaria «in sé». Non è stato discusso, in particolare, che forma prenderà il quantitative easing dopo settembre, quando finirà la fase che prevede acquisti per 30 miliardi al mese...