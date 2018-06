Subaru WRX STI Legendary Edition | 55 esemplari numerati

Auto – Ultimissime WRX STI Legendary Edition disponibili per celebrare l’icona sportiva Subaru : I 55 esemplari di WRX STI Legendary Edition realizzati per il mercato Italiano sono quasi esauriti Per celebrare la conclusione della commercializzazione in Europa di un’Auto divenuta nel tempo un’icona fra le sportive avendo vinto 6 titoli mondiali Rally e 5 edizioni della 24 Ore del Nurburgring (l’ultima lo scorso 13 Maggio), SUBARU Italia ha lanciato una versione speciale di WRX STI, rinominata Legendary Edition, disponibile per il mercato ...