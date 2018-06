Su Plutone ci sono “dune” di metano

Astronomia : Plutone ha le dune come la Terra ma non sono di sabbia : Anche su Plutone ci sono le dune, come sul nostro pianeta, su Marte e Venere: non sono però fatte di sabbia, ma di granelli di metano solido. A questa conclusione è giunto lo studio pubblicato su Science, che ha analizzato gli ultimi dati della sonda NASA New Horizons, raccolti durante il flyby del 14 luglio 2015. Un gruppo di planetologi e fisici dell’Università di Plymouth, dell’Università di Colonia e dell’Università Brigham ...