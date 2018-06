STUPRO | NON E' UN CRIMINE VIOLENTO Per la femminista Germaine Greer meglio i servizi

Weinstein incriminato. La femminista e lo STUPRO : "Non sempre è violenza" : Nelle stesse ore in cui Harvey Weinstein viene formalmente incriminato dal Grand Jury di New York per stupro e abusi sessuali, dopo essersi consegnato spontaneamente venerdì scorso, nel dibattito pubblico su molestie e violenze sessuali arrivano le riflessioni choc della "sacerdotessa della liberazione sessuale" Germaine Greer. Considerata un pilastro del pensiero neo-femminista degli anni Settanta, la scrittrice e accademica australiana ...

Milano - droga dello STUPRO. Gli accusati : «Non abbiamo dato niente a nessuno» : Uno ha detto di «avere la coscienza pulita» e tutti hanno negato di avere messo la cosiddetta `droga dello stupro´ nel drink bevuto in un locale di Milano da una ragazza uscita con loro, per poi ...

Harvey Weinstein arrestato per STUPRO/ Non potrà lasciare New York e Connecticut : E' il giorno dell'arresto di Harvey Weinstein: il famoso produttore, accusato di stupro, nelle prossime ore si consegnerà spontaneamente per evitare le manette.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 00:13:00 GMT)

STUPRO DI GRUPPO A SORRENTO/ La donna inglese non è un caso isolato? I sospetti : STUPRO di GRUPPO a SORRENTO, donna inglese violentata: aumentano i dubbi degli inquirenti e spunta una vecchia denuncia del 2015. Potrebbero esserci nuovi casi mai accertati.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 11:42:00 GMT)

“Ecco in quanti l’hanno violentata”. STUPRO di Sorrento - non solo 5 uomini : sviluppi orribili del caso : Incubo per una turista inglese, drogata e violentata da un branco mentre era in vacanza a Sorrento. Cinque persone, dipendenti di un albergo in cui la vittima alloggiava, sono state arrestate questa mattina dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, con l’aggravante dell’uso di sostanza stupefacente. I fatti risalgono all’ottobre 2016. Durante l’ultima sera di permanenza della donna in un noto ...

STUPRO Firenze - parla una delle studentesse : “Giusto licenziare i carabinieri. Non mi spiace per loro” : La ragazza ha commentato la decisione dei vertici dell'arma di licenziare Marco Camuffo e Pietro Costa, presunti autori di uno Stupro.Continua a leggere

STUPRO Firenze - una delle studentesse : “Piango per questa vittoria. Giusto licenziarli - non mi dispiace per loro” : “Crying for this small win”. Piange per “questa piccola vittoria” una delle due studentesse americane che accusano di Stupro i carabinieri Marco Camuffo e Pietro Costa. La piccola vittoria, come la chiama lei, è il “licenziamento” dei due militari, destituiti dal ministero della Difesa su proposta dell’Arma al termine dell’indagine disciplinare aperta dopo la denuncia della scorsa ...

Cattolica - non rientra a casa e si finge vittima di STUPRO di gruppo : denunciata : Cattolica, non rientra a casa e si finge vittima di stupro di gruppo: denunciata Cattolica, non rientra a casa e si finge vittima di stupro di gruppo: denunciata Continua a leggere

Spagna - in cinque la violentano a turno : condanne per abuso - non per STUPRO : Li hanno condannati tutti e cinque per "abusi sessuali" e non per stupro. Eppure, in quel 7 luglio del 2016 al festival di San Firmino a Pamplona, i cinque aggressori hanno violentato una 18enne e l'hanno poi lasciata mezza nuda in mezzo alla strada. La decisione della giustizia Spagnala ha scatenato un'ondata di proteste a Navarra, nel nord del Paese. Tanto che si sono raccolte decine di persone davanti al tribunale gridando "È stupro, non ...

RIMINI - UFFICIALE NATO SEMINUDA E UBRIACA IN SPIAGGIA/ Soldatessa Usa : escluso lo STUPRO - ma non ricorda nulla : Una donna tenente dell'esercito americano ritrovata SEMINUDA e UBRIACA in una SPIAGGIA di RIMINI, non è stata violentata solo aveva bevuto parecchio(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 17:07:00 GMT)

Crozza vs Benatia - “Sai cos’è uno STUPRO? Imbecille testa di...”/ Video - la Juventus non multa il difensore : Benatia vs Crozza, "Imbecille testa di...": Video, la satira del comico non fa ridere il difensore bianconero che su Instagram alza i toni. Social impazziti, Zazzaroni: "L'ostile Juve"..(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:37:00 GMT)

