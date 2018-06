Stupro di una 12enne nel Napoletano | fermati tre minorenni

Torino - undicenne incinta dopo uno Stupro : chiesta una condanna a 10 anni : Per mesi aveva avuto rapporti intimi con una bambina di soli 11 anni che, dopo la violenza, era rimasta incinta. L'uomo, nigeriano, che all'epoca dei fatti era ospite di alcuni parenti della vittima, ...

La Svezia ha approvato una nuova legge sullo Stupro : Le molestie e le violenze sessuali sono alcuni dei temi più 'caldi' degli ultimi mesi. E non riguardano soltanto il mondo dello showbusiness : ci sono stati casi nella Silicon Valley , nella Ong , all' Onu , a Washington e molti altri ancora. Grazie alle denunce di molte donne e al movimento #MeToo , l'intera ...

Famoso regista francese accusato di Stupro : la vittima è una giovane attrice 27enne : Luc Besson accusato di stupro ma lui nega tutto Un'ennesima accusa di violenza sulle donne inonda il mondo del cinema: questa volta è il turno di Luc Besson . Secondo quanto riportato dall' Associated Press , il regista francese sarebbe stato accusato di stupro da una giovane attrice 27enne. Di ...

Salva una 14enne dallo Stupro di gruppo : assassinato 11 anni dopo per vendetta : Il giovane aveva fermato una baby gang di coetanei mandandoli in carcere. Quando alcuni di loro soni usciti, però, sono iniziati minacce e danneggiamenti. La madre della vittima sostiene che l'agguato mortale davanti casa sia collegato a quell'episodio di undici anni prima.Continua a leggere

Stupro Firenze - parla una delle studentesse : “Giusto licenziare i carabinieri. Non mi spiace per loro” : La ragazza ha commentato la decisione dei vertici dell'arma di licenziare Marco Camuffo e Pietro Costa, presunti autori di uno Stupro.Continua a leggere

Stupro Firenze - una delle studentesse : “Piango per questa vittoria. Giusto licenziarli - non mi dispiace per loro” : “Crying for this small win”. Piange per “questa piccola vittoria” una delle due studentesse americane che accusano di Stupro i carabinieri Marco Camuffo e Pietro Costa. La piccola vittoria, come la chiama lei, è il “licenziamento” dei due militari, destituiti dal ministero della Difesa su proposta dell’Arma al termine dell’indagine disciplinare aperta dopo la denuncia della scorsa ...

Venezia - tentato Stupro di una studentessa delle medie : due ragazzini messi in fuga da un compagno : L'hanno afferrata e trascinata in un sottoportico buio. Uno faceva da palo, l'altro ha tentato di stuprarla. E la violenza stava per consumarsi se non fosse stato per l'intervento di un compagno di ...

Spagna : la condanna solo per abuso dello Stupro di gruppo di una 18enne scatena le proteste dai social alle strade #IoTiCredo : Le critiche al processo Giornali e media di tutto il mondo si sono occupati del caso dello stupro di San Fermin. Il processo è iniziato a novembre del 2017. L'accusa per il gruppo di cinque uomini ...

Milano : tentato Stupro di una studentessa in Via De Amicis : Si trovava da poco a Milano, la studentessa irlandese aggredita in Via De Amicis, domenica notte, da due uomini ubriachi e fuori controllo. Il racconto che la giovane ha fatto alle forze dell’ordine, è annebbiato dal trauma subito ma la dinamica è parsa abbastanza chiara. Due uomini hanno bloccato la ragazza nei pressi delle Colonne di San Lorenzo, iniziando a spogliarla. Sarà l’intervento di un passante ad evitare che la situazione degenerasse ...

Condannato a otto anni l'uomo che stuprò una dottoressa a Catania : Il ventisettenne Alfio Cardillo è stato Condannato a otto anni, per aver sequestrato e violentato per diverse ore la dottoressa cinquantaduenne Serafina Strano, mentre prestava servizio alla guardia medica di Trecastagni, in provincia di Catania.La sera del 19 settembre 2017, il ragazzo si era recato alla guardia medica con la scusa di farsi visitare e medicare, ma le intenzioni erano tutt'altre. Cardillo, infatti, dopo aver preso ...

Sentenza Stupro - governo spagnolo : 'La riforma del Codice penale è una priorità' : Il ministro dell'Istruzione e portavoce del governo di Madrid, Inigo Mendez de Vigo, ha dichiarato che una riforma del Codice penale spagnolo sul tema della violenza sessuale è una "priorità". A far ...

India : guru colpevole dello Stupro di una sedicenne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

India sotto shock dopo Stupro e omicidio di una bambina di 8 anni : ... che finì sui giornali di tutto il mondo.La Porta dell'India a Delhi è stata teatro di una serie di grandi manifestazioni di protesta e il leader dell'opposizione Rahul Gandhi ha guidato una marcia a ...