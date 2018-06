Stuprata dal branco a 12 anni | fermati tre minori

Minorenne Stuprata dal branco - il legale : “Non è incinta” : La ragazzina di 12 anni di Gragnano, violentata dal branco dopo aver accettato un passaggio in scooter da un ragazzino che frequentava per...

Stuprata dal branco di minori : la 12enne rimane incinta : Un orrore che non sembra avere fine. Il fatto è successo nel mese di aprile, quando una ragazzina di Gragnano (Napoli), di appena 12 anni, è stata violentata da un branco di ragazzini, tutti di età compresa tra i 14 e 16 anni. Gli ingredienti per un film dell'orrore ci sono già tutti ma, come se questo non bastasse, la piccola vittima dello stupro è anche rimasta incinta .Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la bambina sarebbe stata ...

Cannes - Asia Argento dal palco accusa Weinstein e il Festival : ' Stuprata qui quando avevo 22 anni' : La furia di Asia Argento dal palco del Festival di Cannes . Salita sul palco del Grand Théâtre Lumière per premiare la migliore attrice (Samal Yeslyamova di 'Aykà), l'attrice italiana prende il microfono e accusa Harvey Weinstein e lo stesso Festival .--«Nel 1997 - ha detto - fui violentata da Harvey Weinstein qui a Cannes . Allora avevo 21 anni. Questo Festival era il suo terreno di caccia. Voglio fare una previsione: Weinstein non sarà mai più il ...

Stuprata in una Panda rossa dal branco - caccia a 4 uomini. Raggi : 'Rabbia e sgomento' : Costretta con la forza a salire in auto e Stuprata da più persone sotto un cavalcavia nella zona di Tivoli , vicino Roma . È l'incubo vissuto due notti fa da una 43enne che rientrava a casa dopo aver ...

Roma choc : costretta a salire in auto e Stuprata dal branco : L'incubo di Silvia (il nome è di fantasia), 44 anni di Guidonia, è iniziato giovedì notte, intorno all'una, ad una fermata degli autobus di Rebibbia, non lontano dal carcere. La donna era sola: aveva fatto tardi per seguire una delle sue passioni di sempre: lo spettacolo. Silvia, infatti, fa la comparsa in alcuni programmi mandati in onda da Rai e Mediaset. La Panda Rossa La donna era arrivata sulla Tiburtina dagli studi televisivi al Palatino e ...