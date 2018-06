Studio dimostra | chi porta occhiali è più intelligente

Blastingnews

(Di venerdì 1 giugno 2018) È sempre stato diffuso il luogo comune secondo il quale coloro che indossano deglitendono ad avere una maggiore intelligenza. Ebbene un accuratopare abbia confermato questa, all'apparenza assurda, credenza popolare. I ricercatori sono giunti a questa conclusione presso l'University of Edinburgh, pubblicando i risultati su una rivista scientifica: Nature Communications. Scopriamo, dunque, i dettagli su questo argomento, cercando di capire quali sono le relazioni che intercorrono tra il QI umano e la tendenza are un comune oggetto come una montatura per la vista. Più intelligenza con gli: com'è possibile? È imnte dire che la ricercata a termine ad Edimburgo pare sia una tra le più vaste mai realizzate. Glisi sono stati in grado di trovare delle relazioni genetiche attraverso l'analisi dettagliata di ben 300 mila persone e del loro DNA. ...